Misstänks för grovt rattfylleri på moped

En man misstänks för grovt rattfylleri efter att ha kört moped i berusat tillstånd på Strandvägen i Stenungsund under fredagen.
Polisen stannade mannen för kontroll klockan 11.30.
-I samband med kontrollen uppstod misstanke om att mannen var påverkad av alkohol. Han blåste positivt i polisens sållningsinstrument och togs med för bevisprovtagning, säger Jens Andersson, Polisens Presstalesperson.
Bevisprovtagningen visade på över gränsen för grovt rattfylleri och en anmälan är skriven.
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https://nyhetersto.se/2026/10/09/misstanks-for-grovt-rattfylleri-pa-moped/