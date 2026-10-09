Oj! Vilken hösthelg! – Evenemangstips för STO

Scenkonstfestivalen Avtryck tar över Tjörn med teater, cirkus, dans och musik. Samtidigt väntar Pink Dog Show, föreläsningar, skapande aktiviteter, musikquiz och bio runt om i STO-området.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Måla med olja och akryl

Stenungsund • Lördag 10–söndag 11 oktober

En helg för den som vill måla med olja och akryl. Läs mer hos arrangören om upplägg, plats och tider.

Läs mer om evenemanget >>

BIO I STENUNGSUND Fregatten Bio – helgens filmer Filmvisningar på Kulturhuset Fregatten under helgen. Fredag 9 oktober

18.30 – Resan till Piemonte Lördag 10 oktober

12.45 – Lilla spöket Laban busar vidare

14.30 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

16.30 – Resan till Piemonte

19.00 – Resident Evil Söndag 11 oktober

15.30 – Bortglömda ön

18.00 – Arkipelag Mer information, aktuella visningstider och biljetter:

Se bioprogrammet och boka biljetter >>

Utställningar

Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier

Stenungsund • Till 24 oktober

En utställning där konstnären utforskar kroppen och samhällets beredskap.

Läs mer om evenemanget >>

Sven Drobnitza

Stenungsund • Till 14 november

I höstens utställning möter besökaren Sven Drobnitzas abstrakta måleri och funna föremål. Verken växer fram utan en färdig plan och rör sig mellan natur, barnasinne och abstraktion. I målningarna kan symboler, tecken och figurer skymta fram och ge nya ingångar till bilderna.

Läs mer om evenemanget >>

TJÖRN

HELGENS SCENKONSTFESTIVAL Avtryck Tjörn – 9–11 oktober Teater, cirkus, dans, musik och performance för barn, unga och vuxna på flera platser på Tjörn. Bland programpunkterna finns dansföreställningar, familjeupplevelser och scenkonst på Nordiska Akvarellmuseet, biblioteket och i bygdegårdar. Välj en enskild föreställning eller festivalpass för hela helgen. Hela programmet, tider, platser och biljetter:

Se hela festivalprogrammet >>

Pink Dog Show – för Rosa Bandet

Tjörnbro Arena • Lördag 10–söndag 11 oktober

Västra Kennelklubben och Monster arrangerar en inofficiell hundutställning för alla raser från fyra månaders ålder. Hela överskottet går till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Det blir bedömningar av olika rasgrupper, finaler och Barn med hund, med anmälan på plats för den senare aktiviteten. Besökare och utställare uppmuntras att klä sig i rosa.

Läs mer om evenemanget >>

Margareta Huitfeldt och Per Brahe

Tjörns hembygdsförening, Bräckeliden 103 • Söndag 11 oktober kl. 16.00

Historieföreläsning med Anders Jansson om den mäktiga bohuslänska jordägaren Margareta Huitfeldt, hennes liv på 1600-talet och brevväxlingen med riksrådet Per Brahe. Föredraget tar upp vad de historiska källorna faktiskt berättar om henne.

Läs mer om evenemanget >>

Cykla till Sunna

Tjörn • Söndag 11 oktober kl. 10.00

Följ med på cykeltur till Sunna. Se arrangörens sida för samlingsplats och övrig information.

Läs mer om evenemanget >>

Äppelmust av egen skörd

Tjörn • Lördag 10 oktober kl. 13.00–16.30

Ta vara på höstens äpplen och lär dig mer om att göra must av den egna skörden. Se arrangörens information för upplägg och plats.

Läs mer om evenemanget >>

Utställningar

Billströmska 150 år

Skärhamns bibliotek • Till 30 oktober

Utställning om Billströmska folkhögskolans 150-åriga historia.

Läs mer om evenemanget >>

Britta Marakatt-Labba

Tjörn • Till 11 april

Utställning med verk av den samiska konstnären Britta Marakatt-Labba.

Läs mer om evenemanget >>

ORUST

Burgare och bärs – musikquiz på Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 9 oktober

Fredagskväll med burgare, dryck och musikquiz i Slussens välkända konsertmiljö.

Läs mer om evenemanget >>

Klenodträff – handgjort av träd

Orust • Lördag 10 oktober

En träff med fokus på handgjorda föremål och hantverk i trä. Se arrangörens sida för program och plats.

Läs mer om evenemanget >>

Bokrelease på Nösundsgården

Nösundsgården • Lördag 10 oktober kl. 14.00–16.00

Välkommen till bokrelease på Nösundsgården. Läs mer hos arrangören om boken och programmet.

Läs mer om evenemanget >>

Skapa & Smaka

Gustavs Skjul, Henån • Lördag 10 oktober

En dag med skapande och smakupplevelser hos Gustavs Skjul. Läs mer om innehåll och tider hos arrangören.

Läs mer om evenemanget >>

Utställningar

Lena Nilebäck

Orust • Till 21 oktober

Pågående utställning med Lena Nilebäck.

Läs mer om evenemanget >>

Julmarknader 2026 Upptäck årets julmarknader i Stenungsund, Tjörn och Orust – samlade på ett ställe. Se alla julmarknader >> Arrangerar du en julmarknad? Kontrollera att uppgifterna stämmer eller tipsa oss om en marknad som saknas.

Har vi missat något evenemang?

Tipsa oss gärna –

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.