Oj! Vilken hösthelg! – Evenemangstips för STO

Scenkonstfestivalen Avtryck tar över Tjörn med teater, cirkus, dans och musik. Samtidigt väntar Pink Dog Show, föreläsningar, skapande aktiviteter, musikquiz och bio runt om i STO-området.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Måla med olja och akryl
Stenungsund • Lördag 10–söndag 11 oktober
En helg för den som vill måla med olja och akryl. Läs mer hos arrangören om upplägg, plats och tider.
Läs mer om evenemanget >>
BIO I STENUNGSUND
Fregatten Bio – helgens filmer
Filmvisningar på Kulturhuset Fregatten under helgen.
Fredag 9 oktober
18.30 – Resan till Piemonte
Lördag 10 oktober
12.45 – Lilla spöket Laban busar vidare
14.30 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen
16.30 – Resan till Piemonte
19.00 – Resident Evil
Söndag 11 oktober
15.30 – Bortglömda ön
18.00 – Arkipelag
Mer information, aktuella visningstider och biljetter:
Se bioprogrammet och boka biljetter >>
Utställningar
Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier
Stenungsund • Till 24 oktober
En utställning där konstnären utforskar kroppen och samhällets beredskap.
Läs mer om evenemanget >>
Sven Drobnitza
Stenungsund • Till 14 november
I höstens utställning möter besökaren Sven Drobnitzas abstrakta måleri och funna föremål. Verken växer fram utan en färdig plan och rör sig mellan natur, barnasinne och abstraktion. I målningarna kan symboler, tecken och figurer skymta fram och ge nya ingångar till bilderna.
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TJÖRN
HELGENS SCENKONSTFESTIVAL
Avtryck Tjörn – 9–11 oktober
Teater, cirkus, dans, musik och performance för barn, unga och vuxna på flera platser på Tjörn. Bland programpunkterna finns dansföreställningar, familjeupplevelser och scenkonst på Nordiska Akvarellmuseet, biblioteket och i bygdegårdar. Välj en enskild föreställning eller festivalpass för hela helgen.
Hela programmet, tider, platser och biljetter:
Se hela festivalprogrammet >>
Pink Dog Show – för Rosa Bandet
Tjörnbro Arena • Lördag 10–söndag 11 oktober
Västra Kennelklubben och Monster arrangerar en inofficiell hundutställning för alla raser från fyra månaders ålder. Hela överskottet går till Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj. Det blir bedömningar av olika rasgrupper, finaler och Barn med hund, med anmälan på plats för den senare aktiviteten. Besökare och utställare uppmuntras att klä sig i rosa.
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Margareta Huitfeldt och Per Brahe
Tjörns hembygdsförening, Bräckeliden 103 • Söndag 11 oktober kl. 16.00
Historieföreläsning med Anders Jansson om den mäktiga bohuslänska jordägaren Margareta Huitfeldt, hennes liv på 1600-talet och brevväxlingen med riksrådet Per Brahe. Föredraget tar upp vad de historiska källorna faktiskt berättar om henne.
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Cykla till Sunna
Tjörn • Söndag 11 oktober kl. 10.00
Följ med på cykeltur till Sunna. Se arrangörens sida för samlingsplats och övrig information.
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Äppelmust av egen skörd
Tjörn • Lördag 10 oktober kl. 13.00–16.30
Ta vara på höstens äpplen och lär dig mer om att göra must av den egna skörden. Se arrangörens information för upplägg och plats.
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Utställningar
Billströmska 150 år
Skärhamns bibliotek • Till 30 oktober
Utställning om Billströmska folkhögskolans 150-åriga historia.
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Britta Marakatt-Labba
Tjörn • Till 11 april
Utställning med verk av den samiska konstnären Britta Marakatt-Labba.
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ORUST
Burgare och bärs – musikquiz på Slussens Pensionat
Slussens Pensionat, Slussen • Fredag 9 oktober
Fredagskväll med burgare, dryck och musikquiz i Slussens välkända konsertmiljö.
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Klenodträff – handgjort av träd
Orust • Lördag 10 oktober
En träff med fokus på handgjorda föremål och hantverk i trä. Se arrangörens sida för program och plats.
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Bokrelease på Nösundsgården
Nösundsgården • Lördag 10 oktober kl. 14.00–16.00
Välkommen till bokrelease på Nösundsgården. Läs mer hos arrangören om boken och programmet.
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Skapa & Smaka
Gustavs Skjul, Henån • Lördag 10 oktober
En dag med skapande och smakupplevelser hos Gustavs Skjul. Läs mer om innehåll och tider hos arrangören.
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Utställningar
Lena Nilebäck
Orust • Till 21 oktober
Pågående utställning med Lena Nilebäck.
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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