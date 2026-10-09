Två bilförare fick böter inom tio minuter för trafikförseelser

Stenungsund
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

Två bilförare rapporterades för trafikförseelser vid Uddevallavägen/Industrivägen i Stenungsund på torsdagen. Båda stoppades av polisen inom loppet av tio minuter.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 9 oktober 2026 09:10

Den första förseelsen noterades vid 17.40-tiden.

En av förarna rapporterades för att ha kört över en heldragen linje, medan den andra rapporterades för att ha kört inom ett spärrområde.

Båda förarna fick ordningsböter.

Trafikolycka tidigare under dagen

Under torsdagseftermiddagen inträffade även en trafikolycka med två bilar på Industrivägen, i korsningen med Doterödsvägen vid OKQ8.

Polisens rapportering av de två trafikförseelserna har dock inget samband med olyckan. Det handlar om polisens ordinarie trafikövervakning, där förseelser som upptäcks rapporteras.

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