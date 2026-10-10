Bråk på dubbeldäckare mot Stenungsund – Flera personer misstänks för misshandel

Bråk ombord på en buss mot Stenungsund. Polisen mötte upp i höjd med Kodemotet

Ett bråk mellan två grupper utbröt på en dubbeldäckarbuss vid Kodemotet i Kungälv under natten till lördagen. Busschauffören upptäckte slagsmålet via bussens övervakningskameror och larmade polisen.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 03.54. Händelsen inträffade på busslinje 321 mellan Göteborg och Stenungsund.

När polisen kom till platsen kunde patrullen konstatera att två grupper hade varit inblandade i bråket på bussens övervåning. Uppgifterna om vad som hade hänt gick dock isär mellan de inblandade.

Polisen upprättade en anmälan om misshandel där personer från båda grupperna förekommer som både målsägande och misstänkta gärningspersoner.

Övervakningsfilm säkrad

Bussens övervakningsfilm säkrades av polisen och kommer att användas i den fortsatta utredningen för att försöka klarlägga händelseförloppet.

Fyra personer kördes från platsen av polispatrullen för att förhindra ytterligare bråk.

Ingen person greps och ingen av de inblandade var i behov av sjukvård.