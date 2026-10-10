Bussarna rullar igen – blåsten blev inte så kraftig som befarat

De nya dubbeldäckarna på busslinje 321 mellan Stenungsund och Göteborg ställdes in under lördagsförmiddagen på grund av befarade hårda vindar. Nu har trafiken återupptagits sedan blåsten visat sig bli mindre kraftig än väntat.

Text: Mikael Berglund Dela

Enligt Västtrafiks ledningscentral, som NYHETERsto varit i kontakt med, var den ursprungliga prognosen att trafiken skulle vara inställd fram till klockan 13.

– Det blåste inte så mycket som befarat, är beskedet om varför bussarna nu åter är i trafik.

Nya dubbeldäckare sedan i somras

Det var den 15 juni i år som de nya dubbeldäckarna började trafikera sträckan mellan Stenungsund och Göteborg. Samtidigt bytte den tidigare Stenungsund Express namn till linje 321.

Trafiken körs av Nobina, som inför trafikstarten tog emot 17 nya dubbeldäckare från den spanska busstillverkaren Ayats.

De höga bussarna är mer utsatta för kraftiga sidvindar än vanliga bussar. Inför lördagen bedömdes vindförhållandena kunna innebära en säkerhetsrisk, vilket ledde till att trafiken tillfälligt ställdes in.

Även tågtrafiken inställd

Situationen för resenärerna försvårades av att samtliga tåg på södra Bohusbanan sedan tidigare är inställda på grund av ett pågående banarbete.

När busslinje 321 ställdes in påverkades därmed ytterligare en av de viktiga kollektivtrafikförbindelserna mellan Stenungsund och Göteborg.

SMHI hade under lördagsförmiddagen en gul kulingvarning för Skagerrak med nordvästliga vindar på 14–17 meter per sekund och avtagande vindar under förmiddagen.

Busstrafiken på linje 321 har nu återupptagits.