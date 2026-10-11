Bil körde in i husvägg – Förare misstänks för brott

En personbil körde in i en husvägg på Gärdesvägen i centrala Stenungsund under söndagskvällen. Föraren misstänks nu för vårdslöshet i trafik.
Olyckan inträffade strax före klockan 18 på söndagen.
Föraren, en man i 20-årsåldern, ska enligt polisen ha fått sladd på bilen och tappat kontrollen.
Bilen körde därefter in i en husvägg. Mannen ska inte ha skadats vid olyckan.
Polisen har har varit på plats för kontroll av förare samt dokumentation av platsen. En anmälan är upprättad och händelsen utreds som vårdslöshet i trafik.
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https://nyhetersto.se/2026/10/11/bil-korde-in-i-husvagg-forare-misstanks-for-brott/