Bil körde in i husvägg – Förare misstänks för brott

En personbil körde in i en husvägg på Gärdesvägen i centrala Stenungsund under söndagskvällen. Föraren misstänks nu för vårdslöshet i trafik.

Olyckan inträffade strax före klockan 18 på söndagen.

Föraren, en man i 20-årsåldern, ska enligt polisen ha fått sladd på bilen och tappat kontrollen.

Bilen körde därefter in i en husvägg. Mannen ska inte ha skadats vid olyckan.

Polisen har har varit på plats för kontroll av förare samt dokumentation av platsen. En anmälan är upprättad och händelsen utreds som vårdslöshet i trafik.