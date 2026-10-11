Göteborgsvägen stängs av under tre nätter – Trafiken leds om

StenungsundTrafik
Göteborgsvägen avstängd tre nätter. Foto: NYHETERsto

Göteborgsvägen i centrala Stenungsund stängs av för genomfart under tre nätter nästa vecka. Avstängningen gäller sträckan mellan stationen och Stenungstorg och påverkar trafiken i båda riktningarna.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 11 oktober 2026 21:00

Avstängningen gäller nätterna den 13–15 oktober, mellan klockan 22.00 och 05.00.

Under tiden kommer det inte att vara möjligt att köra genom den aktuella sträckan. Trafiken hänvisas i stället till alternativa vägar.

Orange vägvisning kommer att finnas på plats för att leda trafikanterna rätt under avstängningen.

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