Göteborgsvägen stängs av under tre nätter – Trafiken leds om

Göteborgsvägen i centrala Stenungsund stängs av för genomfart under tre nätter nästa vecka. Avstängningen gäller sträckan mellan stationen och Stenungstorg och påverkar trafiken i båda riktningarna.
Avstängningen gäller nätterna den 13–15 oktober, mellan klockan 22.00 och 05.00.
Under tiden kommer det inte att vara möjligt att köra genom den aktuella sträckan. Trafiken hänvisas i stället till alternativa vägar.
Orange vägvisning kommer att finnas på plats för att leda trafikanterna rätt under avstängningen.
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https://nyhetersto.se/2026/10/11/goteborgsvagen-stangs-av-under-tre-natter-trafiken-leds-om/