Nösunds Havshotell rustas upp – Planerar öppna igen 2027 och bygga ut

Nösunds Havshotell på Orust genomgår en omfattande renovering. Planen är att öppna anläggningen igen under 2027.

Efter flera års stängning pågår nu en omfattande renovering av anrika Nösunds Havshotell på Orust. Både byggnadernas utsida och insida ska rustas upp och planerna omfattar även en framtida utbyggnad med omkring 30 nya hotellrum.

Text: Mikael Berglund Dela

Målet är att hotellet ska kunna öppna igen under våren eller sommaren 2027.

I ett inlägg i en lokal Facebookgrupp berättar Josef Lind, som äger Nösunds Havshotell tillsammans med två affärskollegor, om den pågående satsningen och att renoveringsarbetet nu är i gång.

Ambitionen är att skapa en levande mötesplats för både Orustbor och besökare, med hotell och restaurang som förhoppningsvis ska kunna hålla öppet stora delar av året.

– Det är mycket jobb kvar, men otroligt kul att vi nu är igång, skriver Josef Lind i inlägget.

Sex byggnader ska renoveras

Det är byggföretaget K21 Entreprenad som fått uppdraget att restaurera Nösunds Havshotell. Projektet omfattar sex byggnader med hotellrum, restaurang och spa.

Renoveringen ska genomföras både utvändigt och invändigt, med särskild hänsyn till byggnadernas karaktär och läget vid havet. Materialval och byggteknik behöver anpassas till den utsatta kustmiljön.

Även hotellets spa ska rustas upp. Målet är att skapa ett sammanhållet utseende för hela anläggningen, samtidigt som kopplingen till Nösunds äldre bebyggelse och skärgårdsmiljö bevaras.

Vill utöka till omkring 55 hotellrum

Parallellt med renoveringen pågår ett detaljplanearbete som ska möjliggöra en framtida utbyggnad.

Ambitionen är att bygga ytterligare omkring 30 hotellrum, vilket skulle innebära att anläggningen får totalt cirka 55 rum.

Orust kommun inledde planarbetet under andra kvartalet 2024. Syftet är att pröva möjligheterna att utveckla hotellanläggningen i centrala Nösund.

En utbyggnad kräver dock att flera frågor hanteras, bland annat parkering, trafiksäkerhet och hur den nya bebyggelsen ska anpassas till Nösunds kulturhistoriska miljö.

De ytterligare hotellrummen är därmed en framtidsplan och ingår inte nödvändigtvis i den renovering som nu genomförs.

Över 100 års hotellhistoria – familjen Lind finns kvar

Nösund har en lång historia som badort och semesterort. Redan 1912 startades Nösunds Pensionat, som senare kom att heta Pensionat Strandgården.

Under 1960-talet ändrades namnet till Nösunds Värdshus och verksamheten utvecklades successivt till det som i dag är Nösunds Havshotell.

En stor del av den moderna hotellverksamheten byggdes upp av Kari och Dan Lind, som tog över anläggningen 1992. Under de följande decennierna utvecklades hotellet och kompletterades bland annat med spa.

År 2021 lades hotellet ut till försäljning för 25 miljoner kronor. Året därpå tog sonen Josef Lind över fastigheten och verksamheten tillsammans med två affärskollegor.

Under åren 2023–2025 hyrdes driften av hotell- och restaurangverksamheten ut till externa entreprenörer. Hotellet fortsatte därmed att välkomna gäster, bland annat med livespelningar, där Ola Salo fanns bland artisterna, och traditionella julbord.

Fastigheten ägs fortfarande av Josef Lind och hans två affärskollegor. Det är också de som står bakom den omfattande renoveringen och utvecklingen av anläggningen inför den planerade återöppningen 2027.

Vill bli en levande mötesplats igen

Målet med den pågående satsningen är inte bara att åter öppna hotellrummen, utan också att ge restaurangen en viktig roll i samhället. Ambitionen är att skapa en plats som välkomnar både boende på Orust och besökare utifrån.

Förhoppningen är också att kunna fortsätta traditionen med en verksamhet som håller öppet mer eller mindre året runt.