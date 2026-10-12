Åkes liv på Ramsön blev film – nu visas den för första gången

I hela sitt liv bodde och verkade Åke Aronsson på Ramsön, mellan Marstrand och Stenungsund. Hans vardag, berättelser och kunskaper om livet i den bohuslänska skärgården har nu blivit dokumentärfilm. Efter nästan 20 år får filmen äntligen premiär.

Text: Mikael Berglund Dela

Dokumentären ”Åke från Ramsön” spelades in under åren 2008–2009 av filmaren Dan Kristensson, men har inte färdigställts förrän 2026. Torsdagen den 15 oktober visas den för första gången på Billströmska folkhögskolan på Tjörn.

Åke Aronsson var sjätte generationen i rakt nedstigande led som bodde på Ramsön. Han levde ensam i ett hus från slutet av 1700-talet, där mycket hade förblivit oförändrat genom åren. Han hade aldrig varit gift och fortsatte även som pensionär att sköta mycket av vardagen på egen hand.

Varje vecka tog han sin lilla eka över till fastlandet för att handla. Ensamheten under de långa vinterkvällarna skrämde honom inte och dörren stod alltid olåst.

Ett liv mellan två tidsåldrar

I filmen får tittarna följa Åkes vardag under olika årstider, samtidigt som han berättar om livet på ön förr i tiden. Berättelserna varvas med arkivbilder och skildringar av den bohuslänska naturen.

Åke Aronsson vid fikabordet. Foto Dan Kristensson.jpg

Åke levde på många sätt kvar i det gamla bondesamhällets traditioner, men använde samtidigt moderna hjälpmedel som mobiltelefon, mikrovågsugn och kontokort.

– Åke fascinerar mig som människa, säger filmare och producent Dan Kristensson. Han var unik i sitt slag i det att han var en levande anakronism. Hans speciella livssituation gör att det blir högintressant att på film följa också vardagssysslor som att handla, dammsuga huset eller köra traktor.

År 2012 lämnade Åke Ramsön och flyttade till ett äldreboende i Stenungsund. Han avled i november 2022.

Vill bevara en del av Bohusläns historia

För Dan Kristensson handlar filmen inte bara om en enskild människas liv, utan också om att dokumentera kunskaper och traditioner som riskerar att försvinna.

– Filmen om Åke fyller en funktion i en tid då traditioner och kunskap som han bar på snart är borta, säger Dan Kristensson. Han levde ett liv nära naturen, odlade utan konstgödsel eller kemikalier. Utan att vilja skönmåla eller romantisera tror jag det finns många lärdomar i den livsvisdom Åke delar med sig av. Hans liv representerar ett stycke kulturhistoria som inte bör gå förlorad.