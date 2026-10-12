Kvinna krossade bastufönster – Döms för skadegörelse

En kvinna döms för att ha krossat en fönsterruta till en bastu i ett bostadsområde på Kristinedal i Stenungsund. Händelsen fångades på bild och kvinnan har erkänt gärningen.

Enligt polisutredningen inträffade skadegörelsen i augusti 2024.

Kvinnan, som är i 30-årsåldern, tog upp en sten från marken och slog två gånger mot bastuns fönsterruta tills glaset krossades. Händelsen uppmärksammades av en företrädare för bostadsrättsföreningen, som senare polisanmälde skadegörelsen.

Kvinnan har erkänt.

Uddevalla tingsrätt dömer kvinnan till villkorlig dom och 40 dagsböter på sammanlagt 2 000 kronor. Hon ska dessutom betala 5 057 kronor i skadestånd till bostadsrättsföreningen, med ränta, samt 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Domstolen har även beaktat hennes förändrade livssituation och bedömer att det inte finns anledning att befara fortsatt brottslighet.