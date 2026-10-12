Lät vän ta emot pengar på sitt konto – Döms för penningtvättsförseelse

En ung man från Orust döms efter att ha tagit emot drygt 40 000 kronor från ett bedrägeri på sitt bankkonto. Pengarna fördes snabbt vidare genom olika betalningar och uttag. Mannen hävdar att han själv blev lurad av en kamrat.

Händelsen inträffade i juli 2024.

Mannen, som är i 20-årsåldern, hade enligt utredningen låtit en kamrat använda hans bankkonto för att ta emot pengar. En person som utsatts för bedrägeri fördes bakom ljuset och överförde sammanlagt 40 400 kronor genom fyra Swishbetalningar under samma kväll.

Av pengarna omsattes 38 000 kronor nästan omgående. Bland annat gjordes uttag och kortköp via Revolut, överföringar till ett telefonnummer och betalningar kopplade till köp av kryptovaluta.

Uppger att han själv blev lurad

Mannen har medgett att han tog emot pengarna och förde dem vidare, men nekat till att ha begått något brott.

Enligt hans egen berättelse hade en kamrat bett om hjälp med att ta emot och skicka vidare pengar. Han uppger att han inte förstod att pengarna kom från brottslig verksamhet och att han först senare började misstänka att något inte stod rätt till.

Mannen har också berättat att han efter händelsen blev rädd för kamraten och pressades på ytterligare pengar. Hans familj ska ha hjälpt honom att betala.

Han uppger även att han ingått en förlikning om att betala tillbaka 26 000 kronor till den person som utsattes för bedrägeriet.

Döms för oaktsamhet

Åklagaren hade i första hand yrkat att mannen skulle dömas för penningtvättsbrott.

Uddevalla tingsrätt anser dock inte att det är bevisat att mannen förstod att pengarna kom från brottslig verksamhet när han tog emot och förde dem vidare.

Domstolen bedömer däremot att omständigheterna var sådana att han borde ha misstänkt pengarnas ursprung och att han därmed agerade oaktsamt.

Mannen döms därför för penningtvättsförseelse till 60 dagsböter på sammanlagt 3 000 kronor. Han ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.