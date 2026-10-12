Nationella trafikveckan – Resultat för STO

Under förra veckan genomförde polisen en nationell trafikvecka med fokus på brottslighet på och längs vägarna. Nu har lokalpolisområdet sammanställt resultatet av sina kontroller i Stenungsund, Tjörn och Orust.
Totalt utfärdades sex ordningsböter, varav fyra för hastighetsöverträdelser.
Vid kontrollerna rapporterades även två fall av olovlig körning och ett fall av rattfylleri där alkohol var inblandat.
Lokalpolisens egna kontroller
Resultatet omfattar de trafikkontroller som lokalpolisområdet genomförde under veckan med koppling till den nationella insatsen.
Utöver lokalpolisens arbete genomför även polisens trafikenhet, ofta kallad trafikpolisen, egna kontroller i området. Trafikenheten utgår från Vänersborg och arbetar bland annat med kontroller av yrkestrafiken.
Dessa kontroller är separata från lokalpolisområdets redovisade resultat.
Fokus på brott på väg
Den nationella trafikveckan hade temat ”brott på väg”, med syftet att upptäcka och förhindra brottslighet där fordon och vägnät används som en del av den kriminella verksamheten.
Under insatsen kontrollerade polisen bland annat förare, fordon, körkortsbehörighet och nykterhet.
Polisen genomför tio nationella trafikveckor varje år med olika inriktningar. Arbetet med trafiksäkerhet och brottslighet på vägarna fortsätter även mellan de särskilda insatsveckorna.
Tidigare nyhet:
Polisen genomför nationell trafikvecka med fokus på brott på väg.
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https://nyhetersto.se/2026/10/12/nationella-trafikveckan-resultat-for-sto/