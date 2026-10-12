Tavlebords Honungsgård på Orust utsedd till Årets honungsdestination

Tavlebords Honungsgård i Tegneby på Orust har utsetts till vinnare i kategorin Årets honungsdestination när organisationen Svenska Bin korade Sveriges bästa honungsbutiker 2026. Gården prisas för sitt kreativa sätt att låta besökare upptäcka binas värld.

Text: Mikael Berglund Dela

Utmärkelserna delades ut under Trädgårdsmässan Höst under helgen. Totalt uppmärksammades fem vinnare i olika kategorier.

På Tavlebords Honungsgård kombineras biodling och honungsproduktion med upplevelser för både barn och vuxna. Besökare kan bland annat följa med på bisafari, leta efter bidrottningen i en visningskupa och lära sig mer om binas betydelse för naturen.

Här finns också en permanent biutställning, en biträdgård och möjlighet att prova på livet som biodlare för en dag. I gårdskaféet serveras bakverk från det egna bageriet, där gårdens honung används.

En av de mer ovanliga upplevelserna är boendet Bikupan, där gäster kan övernatta i en miljö inspirerad av en honungscell.

Hyllas av juryn

I sin motivering lyfter juryn fram hur Tavlebords Honungsgård väcker nyfikenhet och gör kunskap om bin och pollinering tillgänglig för besökarna.

SVERIGES BÄSTA HONUNGSBUTIKER 2026 Juryns motivering – Årets honungsdestination ”På Tavlebords Honungsgård i Tegneby på Orust väcks upptäckarlusten redan vid grinden. Här kan besökaren leta efter drottningen i visningskupan, gå på bisafari, lära sig om blommor och pollinatörer i biträdgården eller prova på att vara biodlare för en dag. Den permanenta biutställningen ger kunskap om binas betydelse för oss och naturen. I gårdskaféet serveras bakverk från det egna bageriet med gårdens egen honung. Och vem vill inte sova i en bikupa? I det unika boendet Bikupan kan man bokstavligen krypa till kojs i en honungscell. En kreativ och genomtänkt destination som gör både barn och vuxna nyfikna på binas värld. Väl värd en omväg!” Källa: Svenska Bin | Sveriges bästa honungsbutiker 2026

Utmärkelsen Sveriges bästa honungsbutik instiftades 2022 av Svenska Bin och Biodlingsföretagarna för att uppmärksamma verksamheter som satsar på svensk och lokalproducerad honung.

– Årets vinnare visar på olika sätt hur man kan ge svensk honung den plats den förtjänar – på hyllan, på nätet, på gården och i samhällsdebatten. De är förebilder för hela branschen, säger Hanne Uddling, ordförande för Svenska Bin.

Fler vinnare runt om i landet

Förutom Tavlebords Honungsgård prisades ICA Kvantum Sollentuna som bästa livsmedelsbutik, Munkens som bästa onlinebutik och Sandsbo Bigårdar i Småland som bästa gårdsbutik.

Malmö stad fick även ett hedersomnämnande i den nya kategorin Årets kunskapsspridare för sitt arbete med att uppmärksamma förfalskad honung och stärka konsumenternas möjlighet att veta vad de köper.