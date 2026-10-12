Tavlebords Honungsgård på Orust utsedd till Årets honungsdestination

Tavlebords Honungsgård i Tegneby på Orust har utsetts till vinnare i kategorin Årets honungsdestination när organisationen Svenska Bin korade Sveriges bästa honungsbutiker 2026. Gården prisas för sitt kreativa sätt att låta besökare upptäcka binas värld.
Utmärkelserna delades ut under Trädgårdsmässan Höst under helgen. Totalt uppmärksammades fem vinnare i olika kategorier.
På Tavlebords Honungsgård kombineras biodling och honungsproduktion med upplevelser för både barn och vuxna. Besökare kan bland annat följa med på bisafari, leta efter bidrottningen i en visningskupa och lära sig mer om binas betydelse för naturen.
Här finns också en permanent biutställning, en biträdgård och möjlighet att prova på livet som biodlare för en dag. I gårdskaféet serveras bakverk från det egna bageriet, där gårdens honung används.
En av de mer ovanliga upplevelserna är boendet Bikupan, där gäster kan övernatta i en miljö inspirerad av en honungscell.
Hyllas av juryn
I sin motivering lyfter juryn fram hur Tavlebords Honungsgård väcker nyfikenhet och gör kunskap om bin och pollinering tillgänglig för besökarna.
Juryns motivering – Årets honungsdestination
”På Tavlebords Honungsgård i Tegneby på Orust väcks upptäckarlusten redan vid grinden. Här kan besökaren leta efter drottningen i visningskupan, gå på bisafari, lära sig om blommor och pollinatörer i biträdgården eller prova på att vara biodlare för en dag.
Den permanenta biutställningen ger kunskap om binas betydelse för oss och naturen. I gårdskaféet serveras bakverk från det egna bageriet med gårdens egen honung.
Och vem vill inte sova i en bikupa? I det unika boendet Bikupan kan man bokstavligen krypa till kojs i en honungscell. En kreativ och genomtänkt destination som gör både barn och vuxna nyfikna på binas värld. Väl värd en omväg!”
Utmärkelsen Sveriges bästa honungsbutik instiftades 2022 av Svenska Bin och Biodlingsföretagarna för att uppmärksamma verksamheter som satsar på svensk och lokalproducerad honung.
– Årets vinnare visar på olika sätt hur man kan ge svensk honung den plats den förtjänar – på hyllan, på nätet, på gården och i samhällsdebatten. De är förebilder för hela branschen, säger Hanne Uddling, ordförande för Svenska Bin.
Fler vinnare runt om i landet
Förutom Tavlebords Honungsgård prisades ICA Kvantum Sollentuna som bästa livsmedelsbutik, Munkens som bästa onlinebutik och Sandsbo Bigårdar i Småland som bästa gårdsbutik.
Malmö stad fick även ett hedersomnämnande i den nya kategorin Årets kunskapsspridare för sitt arbete med att uppmärksamma förfalskad honung och stärka konsumenternas möjlighet att veta vad de köper.
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