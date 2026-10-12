Personer fångades på kamera – Polisen sökte med flera patruller

Polisen larmades under natten till måndagen till ett byggföretag i Hälleviksstrand på Orust efter att ett inbrottslarm hade utlösts i företagets garagebyggnad. Två personer syntes på övervakningskamera.
Larmet kom klockan 01.35.
Flera polispatruller skickades till platsen och sökte av området efter de två personerna, men ingen kunde anträffas.
Enligt polisen finns det inga tecken på att något har stulits från garagebyggnaden.
En anmälan om försök till inbrott har upprättats.
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https://nyhetersto.se/2026/10/12/tva-personer-fangades-pa-kamera-polisen-sokte-med-flera-patruller/