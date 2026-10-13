Sillkaos i Ellös – Stora mängder sill på vägbanan

Stora mängder sill hamnade på vägbanan längs länsväg 178 i Ellös på Orust under tisdagseftermiddagen. Vägen blev mycket hal och det fanns risk för att vägbanan skulle behöva saneras.

De första rapporterna om händelsen kom vid 16.30-tiden på tisdagen.

En stor mängd sill hade spridits över vägbanan i höjd med det nya fartguppet vid Ellösparken, i riktning mot Varekil. Sillen orsakade halka och flera trafikanter rapporterade om det besvärliga väglaget.

Enligt uppgifter till NYHETERsto ska en fisktransport ha missat att sakta ner inför farthindret, vilket ledde till att sill hamnade på vägen. Efter händelsen ska de ansvariga för transporten själva ha tagit hand om fisken som låg på vägbanan.

Trots detta kom flera rapporter om att vägbanan fortfarande var hal.

Det var vid den senaste uppdateringen, klockan 17:40, oklart om någon sanering av vägbanan skulle genomföras.