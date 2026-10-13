Strömavbrott på Tjörn – Över 550 kunder drabbade

Ett strömavbrott har inträffat på Tjörn sent under tisdagskvällen. Som mest har 555 kunder hos Ellevio berörts av avbrottet.
Strömavbrottet inträffade klockan 23.22.
Enligt Ellevio pågår felsökning och felavhjälpning. Driftledning och fälttekniker arbetar för att återställa strömförsörjningen så snart som möjligt.
Under arbetet kan strömmen komma och gå för de berörda kunderna.
Det finns ännu ingen uppgift om vad som orsakat avbrottet eller när strömmen beräknas vara tillbaka.
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https://nyhetersto.se/2026/10/13/just-nu-stromavbrott-pa-tjorn-over-550-kunder-drabbade/