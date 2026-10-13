Kvinna misstänks för stöld på Hemköp Stora Höga

Polisen larmades under måndagseftermiddagen till Hemköp i Stora Höga efter att en kvinna misstänkts ha stulit varor i butiken.
Larmet kom klockan 15.20.
Kvinnan, som är i 35-årsåldern, ska ha passerat sista betalningsmöjligheten utan att betala för varor till ett värde av 65 kronor.
Polisen kom till platsen för att identifiera kvinnan, hålla förhör och dokumentera händelsen.
En anmälan om ringa stöld har upprättats.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/13/kvinna-misstanks-for-stold-pa-hemkop-stora-hoga/