Kvinna misstänks för stöld på Hemköp Stora Höga

Stenungsund
Foto: Arkivbild/NYHETERsto

Polisen larmades under måndagseftermiddagen till Hemköp i Stora Höga efter att en kvinna misstänkts ha stulit varor i butiken.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 13 oktober 2026 09:05

Larmet kom klockan 15.20.

Kvinnan, som är i 35-årsåldern, ska ha passerat sista betalningsmöjligheten utan att betala för varor till ett värde av 65 kronor.

Polisen kom till platsen för att identifiera kvinnan, hålla förhör och dokumentera händelsen.

En anmälan om ringa stöld har upprättats.

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