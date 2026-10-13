Varnar för falska SMS om dödsfall

Falska sms sprids just nu och ser ut att komma från avsändaren ”SOS”. I meddelandena påstås att en nära anhörig till mottagaren har omkommit i en olycka.

Text: Mikael Berglund Dela

SOS Alarm gick på tisdagen ut med en varning och förtydligande om att de inte står inte bakom utskicken och polisen utreder händelserna.

I de falska meddelandena uppges att ingen varit anträffbar vid ett hembesök för att underrätta om dödsfallet. Den person som påstås ha avlidit anges dessutom med både namn och personnummer.

SOS Alarm tar kraftigt avstånd från utskicken.

– Det här är en otroligt osmaklig och motbjudande aktivitet som SOS Alarm starkt vänder sig emot. Polisen utreder dessa utskick, och vi uppmanar mottagare av liknande sms att omgående anmäla dem till polisen, säger Anders Fredriksson, säkerhetschef på SOS Alarm.

Det är i nuläget oklart hur många personer som har fått de falska meddelandena.

SOS Alarm uppmanar den som får ett liknande sms att göra en polisanmälan.