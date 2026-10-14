20-åring körde rattfull – Döms till samhällstjänst

En 20-åring från STO-området döms för grovt rattfylleri efter att ha kört bil genom centrala Uddevalla med alkohol i kroppen. En person reagerade på körningen och kontaktade polisen, som kort därefter stoppade bilen.

Händelsen inträffade en natt i augusti 2026.

Mannen hade varit på en afterwork med kollegor där han druckit bland annat öl och shots. Därefter hade han tagit sig till en vän i Uddevalla.

Enligt mannens egen berättelse bestämde sig sällskapet för att köpa mat och ett visst grupptryck uppstod om att använda hans bil. Han satte sig bakom ratten och körde en kortare sträcka innan polisen stoppade honom i närheten av en butik vid en bensinmack.

Ett alkoholprov visade 0,68 milligram alkohol per liter utandningsluft, vilket motsvarar cirka 1,36 promille i blodet.

Mannen har erkänt gärningen.

Slipper fängelse

Uddevalla tingsrätt konstaterar att grovt rattfylleri normalt är ett brott som leder till fängelse.

Domstolen bedömer dock att körningen skedde nattetid, i låg hastighet och med begränsad trafik. Det har inte heller framkommit att det funnits någon konkret fara för andra personers liv eller hälsa.

Tingsrätten har även beaktat mannens unga ålder och att han bedömts lämplig för samhällstjänst.

Mannen döms därför till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Om fängelse i stället hade valts skulle straffet ha blivit en månad.

Han ska dessutom betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och återbetala 5 593 kronor i försvararkostnader till staten.