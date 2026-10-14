Frias efter allvarlig trafikolycka – Trots uppgifter om 123 km/h

Det var i augusti 2025 som den allvarliga trafikolyckan inträffade. Teknisk analys visade 123 km/h – Räckte inte för fällande dom. Foto: NYHETERsto

En man i 20-årsåldern frias från grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada efter den allvarliga trafikolyckan på Yttre Ringleden i Stenungsund. En teknisk analys pekade på att bilen nått 123 km/h på en 50-sträcka, men Uddevalla tingsrätt anser inte att åklagaren lyckats bevisa hastigheten.

Text: Mikael Berglund Dela

Olyckan inträffade i augusti 2025, vid 20.25-tiden på kvällen, i höjd med Hasselbacken.

Två personbilar kolliderade när en bil körde ut från Hasselbackevägen på Yttre Ringleden. Den ena bilen träffades i sidan och föraren fick livshotande skador, bland annat en blödning i hjärnan och nervskador.

Räddningstjänsten fick klippa upp ett av fordonen för att få loss en fastklämd person. Den svårt skadade föraren fördes med ambulanshelikopter till Sahlgrenska universitetssjukhuset. Även den andra föraren fördes till sjukhus.

Ett av fordonen fick efter olyckan klippas upp.

Båda bilarna togs i beslag för teknisk undersökning.

Teknisk analys visade 123 km/h

Åklagaren åtalade mannen för grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada.

En teknisk analys av olyckan, där bland annat uppgifter från bilens kollisionsdata och en datasimulering användes, visade att bilen som mest hade nått 123 km/h strax före olyckan.

Enligt analysen hade föraren tryckt gaspedalen i botten under 2,55 sekunder innan han började bromsa så kraftigt att bilens ABS-system aktiverades. Hastigheten vid själva kollisionen beräknades till 63 km/h.

Mannen nekade till brott och hävdade att han kört i 50 km/h. Enligt hans berättelse körde den andra bilen plötsligt ut framför honom utan att lämna företräde.

Tingsrätten ifrågasätter hastighetsberäkningen

Uddevalla tingsrätt konstaterar i sin dom att hastigheten 123 km/h inte bygger på någon traditionell hastighetsmätning, utan på en datasimulering.

Domstolen anser att det saknas tillräcklig stödbevisning för den beräknade hastigheten. Vittnesuppgifterna bedöms inte heller kunna motbevisa förarens uppgifter om att han höll omkring 50 km/h.

Tingsrätten riktar även kritik mot hur den tekniska analysen presenterats. Domstolen anser att det inte varit möjligt att i tillräcklig omfattning granska och värdera de uppgifter som matats in i simuleringsprogrammet.

Även frågan om den andra förarens väjningsplikt lyfts fram. Tingsrätten anser att det inte är bevisat att föraren som körde ut från Hasselbackevägen iakttog sin väjningsplikt.

Domstolen menar därför att det inte går att utesluta det händelseförlopp som den åtalade mannen beskrivit.

Frias från båda åtalspunkterna

Tingsrätten bedömer sammantaget att åklagaren inte har bevisat att mannen körde i den hastighet som åtalet bygger på.

Mannen frias därför från både grov vårdslöshet i trafik och grovt vållande till kroppsskada. Även försäkringsbolaget Ifs skadeståndsanspråk på 13 225 kronor avslås.

Domen kan överklagas

Domen från Uddevalla tingsrätt under onsdagen och kan överklagas.