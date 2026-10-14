Körde bil trots återkallat körkort – Nu åtalas mannen

ÅtalStenungsund
Foto: NYHETERsto - Arkivbild

En man i 75-80 årsåldern åtalas för grov olovlig körning efter att ha kört personbil trots att hans körkort var återkallat. Mannen medger att han körde bilen, men nekar till brott.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 14 oktober 2026 08:44

Händelsen inträffade i september på Ucklumsvägen.

Mannen saknade enligt åklagaren rätt att köra personbil eftersom hans körkort hade återkallats. Åklagaren anser att brottet ska bedömas som grovt just på grund av det återkallade körkortet.

Mannen har i förhör medgett händelseförloppet men förnekat att han gjort sig skyldig till brott.

Åklagaren yrkar på böter

Som bevisning hänvisar åklagaren bland annat till polisens anmälan, fordonsuppgifter och körkortsuppgifter som ska visa att mannen saknade körkortsbehörighet och hade informerats om återkallelsen.

Målet har hanterats enligt reglerna om snabbförfarande i brottmål. Åklagarens påföljdsförslag är 50 dagsböter på sammanlagt 12 500 kronor.

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