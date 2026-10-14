Larsson & Karlsson stänger i Skärhamn – Konkurs och varning efter krogtillsyn

Restaurangen Larsson & Karlsson i Skärhamn stänger efter en kort tid. Bolaget bakom verksamheten har försatts i konkurs och har samtidigt tilldelats en varning enligt alkohollagen efter en krogtillsyn. I ett avskedsmeddelande tackar restaurangens ägare gästerna för tiden som varit.

Företaget bakom restaurangen registrerades i december 2025 och försattes i konkurs den 8 oktober 2026. Bolaget har därmed varit registrerat i mindre än ett år.

I ett avskedsmeddelande på sociala medier berättar ägarna att de nu tvingas avsluta sin restaurangsatsning.

– Vi hade en dröm, en vision och en stark vilja att skapa något speciellt. Vi satsade med hjärtat, lade ner vår själ, vår tid och vår energi för att göra drömmen till verklighet.

Ambitionen var att skapa en levande mötesplats i Skärhamn året runt, med mat, musik och gemenskap.

Varning efter polisens krogtillsyn

Samtidigt framgår det av ett protokoll från Tjörns socialnämnd att företaget bakom restaurangen har tilldelats en varning enligt alkohollagen.

Bakgrunden är en krogtillsyn som polisen genomförde i augusti 2026. Polisens rapport ledde till att kommunen inledde en tillsynsutredning av verksamheten och personer med betydande inflytande över den.

Enligt socialnämndens beslut visade utredningen på brister i företagets tillsyn över vilka personer som vistats i lokalen.

Det framkom även att en av ägarna hade druckit alkohol under arbetstid i sådan omfattning att personen upplevts berusad.

Kommunen bedömde att företaget hade brustit i flera bestämmelser i alkohollagen.

I protokollet redogörs för de olika åtgärder som kan bli aktuella vid överträdelser, från erinran och varning till återkallelse av serveringstillståndet.

Socialnämnden gjorde bedömningen att en varning var en tillräckligt ingripande åtgärd. Något beslut om att återkalla serveringstillståndet fattades därför inte.

Konkursen kom före nämndens beslut

Företaget försattes i konkurs den 8 oktober.

Fyra dagar senare, måndagen den 12 oktober, behandlade Tjörns socialnämnd ärendet om restaurangens serveringstillstånd och beslutade om varningen.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Det finns inga uppgifter i underlaget som visar att tillsynsärendet haft något samband med konkursen eller beslutet att stänga restaurangen.

”Vi ångrar aldrig att vi vågade”

I sitt avskedsmeddelande beskriver ägarna både stoltheten över vad de skapat och besvikelsen över att satsningen nu avslutas.

– Vi kanske inte fick det slut vi hade hoppats på, men vi ångrar aldrig att vi vågade försöka.

De riktar också ett tack till alla gäster som besökt restaurangen och bidragit till verksamheten.

– Vi kommer med kärlek minnas alla fantastiska gäster, alla roliga kvällar, musiken, skratten, dansen och människorna som gjorde Larsson & Karlsson till något alldeles speciellt. Tack för den här tiden. Tack för alla minnen. Tack för att ni var en del av Larsson & Karlsson.