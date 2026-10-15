Körde över rondellen vid Häggvall – Döms för grovt rattfylleri

En bilförare som väckte uppmärksamhet genom att köra över en rondell vid Häggvall på Tjörn har nu dömts för grovt rattfylleri. Mannen hävdade att den vingliga körningen berodde på ett plötsligt anfall av kristallsjuka och att han druckit alkohol först efteråt. Tingsrätten godtog inte hans förklaring till hela händelseförloppet.

Det var i januari 2026 som mannen, i 55–60-årsåldern, körde från sin bostad mot en livsmedelsbutik i Häggvall.

Vid rondellen uppmärksammades bilen av ett vittne. Enligt uppgifterna i domen körde mannen delvis över stenraden i rondellen och fortsatte två varv innan han stannade på butikens parkering.

När mannen steg ur bilen uppträdde han vingligt och ostadigt.

Vittnet misstänkte att föraren var berusad och kontaktade polisen.

Vittnet följde efter bilen

När mannen lämnade parkeringen följde vittnet efter honom längs länsväg 169.

Enligt vittnesuppgifterna kördes bilen i hög hastighet, vinglade över vägbanan och var delvis över i mötande körfält.

Vittnet följde efter till mannens bostad och blockerade infarten med sin egen bil för att förhindra att mannen körde vidare innan polisen kom till platsen.

Den sammanlagda körsträckan uppgick till omkring tre kilometer.

Skyllde körningen i rondellen på kristallsjuka

Mannen förnekade rattfylleri och berättade att han drabbats av ett plötsligt anfall av kristallsjuka när han kom fram till rondellen.

Enligt mannen orsakade anfallet kraftig yrsel och balansproblem, vilket förklarade varför han körde över stenraden och uppträdde ostadigt på parkeringen.

Han hävdade att besvären hade gått över innan han körde hem och att den fortsatta färden skett utan problem.

Mannen uppgav också att han varit nykter under körningen och att han först efter hemkomsten druckit sex halvlitersburkar folköl och fyra centiliter gin.

Tingsrätten godtog delar av förklaringen

Uddevalla tingsrätt konstaterar att mannen hade dokumenterade besvär med kristallsjuka.

Domstolen godtog därför att ett plötsligt sjukdomsanfall kunde förklara körningen i rondellen och mannens ostadiga uppträdande vid butiken.

Men den fortsatta körningen bedömdes annorlunda.

Vittnet hade beskrivit hur bilen vinglade och delvis framfördes i mötande körfält även under färden hem. Eftersom mannen själv uppgett att yrselanfallet då hade upphört ansåg tingsrätten att den delen av körningen inte kunde förklaras av sjukdomen.

Rätten bedömde också att det var osannolikt att mannen skulle ha hunnit dricka den uppgivna mängden alkohol under de omkring 20 minuter som gick innan polisen fick kontakt med honom.

Hade minst 1,23 promille

Efter analys av alkoholprover och beräkning med hänsyn till den gin som mannen uppgett att han druckit efter körningen bedömde tingsrätten att alkoholhalten under bilfärden varit minst 1,23 promille.

Domstolen ansåg därmed att det var bevisat att mannen hade kört alkoholpåverkad.

Tingsrätten fann däremot inte att åklagaren hade styrkt att körningen inneburit en sådan påtaglig fara för trafiksäkerheten som också åberopats i åtalet.

Brottet bedömdes ändå som grovt på grund av alkoholhalten.

Döms till samhällstjänst

Uddevalla tingsrätt dömer mannen för grovt rattfylleri till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst.

Om fängelse i stället hade valts skulle straffet ha blivit en månad.

Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden och 2 600 kronor för provtagning och analys.

Domen kan överklagas.