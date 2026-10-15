Kvinna döms för fem stölder i obemannad butik – Fångades på övervakningsfilm

En kvinna i 50-årsåldern döms för fem fall av ringa stöld i en obemannad butik i STO-området. Kvinnan betalade för vissa varor men tog med sig andra utan att betala. Butiken krävde även ersättning för arbetet med att ta fram övervakningsfilmerna, men fick avslag i tingsrätten.

Stölderna inträffade vid fem olika tillfällen mellan maj 2025 och februari 2026.

Kvinnan besökte den obemannade butiken, där kunder identifierar sig med BankID för att få tillträde. Vid samtliga tillfällen betalade hon för vissa varor, men lämnade butiken med ytterligare varor som inte hade betalats.

Det handlade bland annat om vispgrädde, chips, ostbågar, ost och glass. Det sammanlagda värdet på de stulna varorna uppgick till 219 kronor, exklusive moms.

Förnekade att hon hade för avsikt att stjäla

Kvinnan erkände att hon tagit med sig varorna utan att betala, men förnekade att hon gjort det med avsikt.

Hon uppgav att stölderna inträffade under en turbulent period i hennes liv, då hon bland annat haft problem med stress, koncentration och minne.

Enligt kvinnan handlade det om misstag vid självbetjäningskassan och hon menade att hon aldrig medvetet skulle stjäla från butiken.

Uddevalla tingsrätt konstaterar att den som handlar i en obemannad butik har ett särskilt ansvar att kontrollera att samtliga varor betalas.

Domstolen ansåg att kvinnan åtminstone måste ha insett risken att hon lämnade butiken med obetalda varor. Genom att inte kontrollera betalningarna bedömdes hon ha varit likgiltig inför risken.

Butiken krävde 4 800 kronor för övervakningsfilmer

Utöver ersättning för de stulna varorna begärde butiken 4 800 kronor för ett konsultarvode.

Enligt domen hade åtta timmars arbete lagts på att klippa ihop övervakningsfilmer och sammanställa underlag till utredningen.

Det totala skadeståndskravet uppgick därmed till 5 019 kronor.

Kvinnan accepterade att ersätta de stulna varorna men motsatte sig kravet för arbetet med filmerna.

Tingsrätten konstaterar att kostnaden visserligen uppkommit till följd av stölderna, men anser inte att kvinnan ska vara skyldig att betala den.

Domstolen hänvisar bland annat till att polisen normalt ansvarar för att sammanställa övervakningsmaterial inom ramen för en brottsutredning.

Det hade inte heller framkommit varför butiken ansåg det nödvändigt att lägga åtta timmar på arbetet.

Kravet på 4 800 kronor avslås därför.

Döms till böter och skadestånd

Uddevalla tingsrätt dömer kvinnan för fem fall av ringa stöld.

Påföljden blir 3 000 kronor i penningböter. Hon ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.

Butiken tillerkänns 219 kronor i skadestånd för de stulna varorna, plus ränta. Däremot får butiken ingen ersättning för arbetet med övervakningsfilmerna.