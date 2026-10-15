Magsjuka sprids i STO-området – Uppmaning att stanna hemma

En kraftig magsjuka sprids just nu i vårt område. Sjukdomsförloppet beskrivs som snabbt och intensivt, med kräkningar, diarréer och kraftig matthet. I Stenungsund har en förskola gått ut med information till vårdnadshavare efter ökad smittspridning bland både barn och personal.

Text: Mikael Berglund Dela

Magsjukan uppges slå till snabbt och kan göra den drabbade helt utslagen. De mest intensiva symtomen beskrivs pågå under omkring tolv timmar, även om sjukdomsförloppet kan variera från person till person.

Smittan berör inte enbart förskolor och barnfamiljer. Magsjuka kan drabba människor i alla åldrar och spridas vidare i hemmen, på arbetsplatser och i andra miljöer där människor vistas nära varandra.

Förskola uppmanar till försiktighet

I Stenungsund har en förskola skickat ut information till vårdnadshavare om en ökad förekomst av magsjuka i verksamheten.

– Vi vill informera om att vi för närvarande har en ökad förekomst av magsjuka i verksamheten, både hos barn och personal, skriver förskolan.

Vårdnadshavarna uppmanas att vara uppmärksamma på symtom och följa 48-timmarsregeln.

Det innebär att barn som varit magsjuka ska vara helt symtomfria i minst 48 timmar efter den senaste kräkningen eller diarrén innan de återvänder till förskolan.

Förskolan vädjar också till föräldrar att, om möjligt, hålla friska syskon hemma när någon i familjen är magsjuk. Syftet är att minska risken för ytterligare smittspridning.

Viktigt även för vuxna

Även vuxna behöver vara uppmärksamma på symtom och undvika att gå till arbetet eller träffa andra när de är magsjuka.

För vuxna är den generella rekommendationen att stanna hemma minst ett dygn efter sista kräkningen eller diarrén. För personer som arbetar med livsmedel, inom vård och omsorg eller i andra känsliga verksamheter kan särskilda regler och längre symtomfri tid gälla.

Friska familjemedlemmar behöver normalt inte stanna hemma enbart för att någon annan i hushållet är sjuk, men det är viktigt att vara extra uppmärksam eftersom magsjuka kan spridas snabbt inom familjen.

Så minskar du risken för smitta

Magsjuka kan vara mycket smittsam. Särskilt vinterkräksjuka kan spridas genom små mängder virus från kräkningar eller avföring.

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Använd tvål och vatten, särskilt efter toalettbesök och före måltider. Handsprit räcker inte alltid mot vinterkräksjuka. Stanna hemma vid symtom

Undvik arbete, skola och sociala aktiviteter vid kräkningar eller diarré. Återgå först när du är frisk och enligt de rekommendationer som gäller för verksamheten. 48-timmarsregeln för förskolebarn

Barn ska vara helt fria från kräkningar och diarré i minst 48 timmar innan de återvänder till förskolan, och orka delta som vanligt. Tänk på syskonen

Friska syskon behöver normalt inte stanna hemma, men vid ökad smittspridning kan förskolan vädja om att de hålls hemma om möjligt. Rengör hemma

Torka av toaletter, kranar, handtag och andra kontaktytor. Använd gärna separata handdukar. Undvik vätskebrist

Drick små mängder ofta. Vätskeersättning kan hjälpa vid kraftiga kräkningar och diarréer. Kontakta 1177 vid oro eller tecken på uttorkning. Källa: 1177 Vårdguiden och Folkhälsomyndigheten.

Drick lite och ofta

Vid kraftiga kräkningar och diarréer förlorar kroppen mycket vätska på kort tid.

Försök därför att dricka små mängder ofta. Vätskeersättning kan vara särskilt viktig för små barn, äldre och personer som har svårt att få i sig tillräckligt med vätska.

Vid tecken på uttorkning, kraftig slöhet eller om den drabbade inte får behålla vätska bör sjukvården kontaktas för rådgivning.

Det är ännu inte klarlagt vilket smittämne som ligger bakom de aktuella sjukdomsfallen.

Förskolan i Stenungsund avslutar sin information med en vädjan om gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen.