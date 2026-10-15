Nu är den på plats – Stenungsunds mest omdiskuterade toalett

Under natten anlände Stenungsunds nya självrengörande toalett till stationen, efter flera års diskussioner och misslyckade försök. Foto. Veronica

En riktig skitnyhet – men också en av de frågor som engagerat Stenungsundsborna mest under de senaste åren. Under natten lyftes den nya offentliga toaletten på plats vid Stenungsunds station. Nu bekräftar kommunen att den tillgänglighetsanpassade toaletten öppnar i november och blir kostnadsfri att använda.

Text: Mikael Berglund Dela

Efter flera års diskussioner, misslyckade försök och återkommande problem med skadegörelse har den nya toalettbyggnaden nu anlänt till Stenungsund.

Tre nätters arbete på Göteborgsvägen

Inför installationen har Göteborgsvägen i centrala Stenungsund varit avstängd för genomfart under tre nätter, på sträckan mellan stationen och Stenungstorg.

Arbetet har bland annat omfattat framdragning av vatten och avlopp till den nya toaletten.

Till skillnad från tidigare lösningar är den nya byggnaden ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Fjärde försöket att lösa toalettfrågan

Avsaknaden av en offentlig toalett vid Stenungsunds station har varit en återkommande fråga under flera år.

Fram till 2018 fanns en vänthall med toalett i stationshuset, som kommunen hyrde av fastighetsägaren. När avtalet upphörde inleddes en rad försök att hitta en ersättare.

Först placerades portabla toaletter vid stationen. Därefter testades andra lösningar, bland annat ett fristående toaletthus.

Samtliga alternativ drabbades av omfattande skadegörelse och nedsmutsning. Problemen blev till slut så stora att de även påverkade arbetsmiljön för personalen som ansvarade för städningen.

I november 2024 fick kommunens förvaltning i uppdrag att hitta en ny och mer långsiktig lösning.

Här i parken ska toaletten stå.

Självrengörande toalett i betong

Den nya toaletten är byggd i betong och har inredning av rostfritt stål. Den är dessutom utrustad med en självrengörande funktion.

– Toaletten rengörs automatiskt med jämna mellanrum och är utformad för att kräva mindre drift och underhåll än tidigare lösningar. Byggnaden är uppförd i betong med inredning av rostfritt stål, säger Mariam Daher, projektledare i Stenungsunds kommun.

Kommunen hoppas att den nya konstruktionen och anslutningen till vatten och avlopp ska ge bättre förutsättningar för en fungerande offentlig toalett vid stationen.

En investering på drygt två miljoner kronor

Den nya toaletten har beräknats kosta drygt två miljoner kronor.

Efter ett beviljat bidrag beräknades kommunens del av investeringen till omkring 1,1 miljoner kronor. Den årliga driftskostnaden har tidigare uppskattats till cirka 115 000 kronor.

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Öppnar i november – Stängt nattetid

Enligt Stenungsunds kommun beräknas toaletten vara klar att användas i november 2026. Något exakt öppningsdatum har ännu inte meddelats.

Toaletten är tillgänglighetsanpassad och kommer att vara kostnadsfri för allmänheten.

Den kommer att vara öppen mellan klockan 06.00 och 23.00, men hållas stängd under natten.

Efter flera års diskussioner och tre tidigare misslyckade toalettlösningar är den nya byggnaden nu på plats.

Återstår gör de sista arbetena innan dörrarna kan öppnas för resenärer och besökare.