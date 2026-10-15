Nytt misstänkt hantverksbedrägeri – Personen började ställa frågor

Ytterligare ett misstänkt bedrägeriförsök har rapporterats i STO-området. En person i 75-årsåldern kontaktades av en okänd uppringare som uppgav att man skulle besöka adresser i närheten. När personen började ställa frågor om företaget avslutades samtalet.

Text: Mikael Berglund Dela

Det var vid 09-tiden som samtalet kom. Uppringaren berättade att man skulle besöka adresser i närområdet.

Den uppringda personen började då ställa motfrågor om vem som ringde och vilket företag det handlade om. Några svar lämnades inte och samtalet avslutades.

Händelsen liknar tidigare anmälda bedrägeriförsök där personer kontaktats av så kallade hantverkare som erbjuder tjänster som rörspolning, ventilationskontroller och rengöring av fläktar.

Polisen: ”Våga vara otrevlig”

Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal, berömmer agerandet.

– Rådigt och helt rätt, ställ frågor och våga vara otrevlig, säger Herman Egelström.

Polisen varnar – anmälningar kommer in dagligen

Polisen i region Väst har tidigare varnat för den här typen av hantverksbedrägerier. I ett pressmeddelande den 30 september uppgav polisen att anmälningar kommer in dagligen och att äldre personer är särskilt utsatta.

Bedrägerierna har förekommit på flera håll i Västsverige, bland annat i Fyrbodal och Älvsborg.

– Det rör sig om att äldre kontaktas av personer som utger sig för att vara hantverkare och påstår att de enligt lag måste genomföra kontroller av exempelvis ventilation, fläktar och rör, säger Anton Molin, gruppchef på polisens bedrägeriverksamhet.

Enligt polisen hänvisar de som ringer ibland till kommunala krav eller till gamla lagar och regler som inte längre gäller. Därefter försöker de boka in ett hembesök.

– De kan exempelvis hänvisa till att kommunen kräver kontrollen eller till lagar och regler som inte längre gäller. Därefter bokas en tid för att genomföra arbetet som den äldre personen sedan får en faktura för. I vissa fall genomförs arbetet inte alls, trots att personen fått en faktura för det, säger Anton Molin.

Polisen uppmanar allmänheten att vara vaksam vid oväntade samtal om kontroller eller underhåll i bostaden. Kontrollera alltid vem som ringer och kontakta företaget själv via ett telefonnummer som du har sökt fram.