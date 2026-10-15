Personbil och älg i viltolycka vid Tegeneby

En personbil var under kvällen inblandad i en viltolycka på länsväg 178 vid Tegeneby på Orust.
Olyckan inträffade vid 20.15-tiden när en älg kom i kontakt med personbilen.
Enligt de första uppgifterna träffades bilens sidospegel, men inga övriga skador på fordonet har rapporterats.
Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador eller hur det gick för älgen. Eftersöksjägare ringdes ut.
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https://nyhetersto.se/2026/10/15/personbil-och-alg-i-viltolycka-vid-tegeneby/