Segelbåt gick på grund vid Klädesholmen – Förare åtalas för grovt sjöfylleri

En man åtalas för två fall av grovt sjöfylleri efter händelser vid Klädesholmen på Tjörn och Grundsund i Lysekils kommun under sommaren. Vid det första tillfället ska mannen ha kört sin segelbåt på grund. Dagen därpå misstänks han återigen ha framfört båten kraftigt alkoholpåverkad.

Det var i juli 2026 som mannen enligt åtalet framförde sin segelbåt vid Klädesholmen. Åklagaren menar att han var så påverkad av alkohol att han inte kunde framföra båten på ett betryggande sätt.

Mannen ska ha haft en alkoholkoncentration på 0,75 milligram per liter i utandningsluften och under färden orsakat en grundstötning.

Enligt stämningsansökan erkänner mannen brott vid detta tillfälle.

Misstänks ha kört berusad även dagen därpå

Redan följande dag inträffade ytterligare en händelse, denna gång vid Grundsund i Lysekils kommun.

Mannen misstänks då ha framfört samma segelbåt med en alkoholkoncentration på 0,62 milligram per liter i utandningsluften.

Enligt åklagaren hade mannen periodvis inte kontroll över båtens riktning.

Till skillnad från händelsen vid Klädesholmen förnekar mannen brott vid det andra tillfället.

Åtalas för två grova brott

Åklagaren bedömer båda händelserna som grovt sjöfylleri eftersom alkoholkoncentrationen vid respektive tillfälle översteg gränsen för grovt brott.

Som bevisning åberopas bland annat vittnesförhör, fotografier, polisens dokumentation och analysresultat från alkoholprov.

Målet ska prövas av Uddevalla tingsrätt. Mannen är ännu inte dömd för de åtalade gärningarna.