Bråk i Henån – Man gripen misstänkt för flera brott

Flera polispatruller och en hundenhet skickades en adress utanför Henån på Orust strax före midnatt efter larm om bråk utomhus. Stämningen beskrivs som upprörd och en person ska ha setts med ett tillhygge. En man i 30-årsåldern greps, misstänkt för flera brott.

Det var under natten mot fredag som polisen fick flera samtal om personer som befann sig utanför ett flerbostadshus utanför Henån.

Enligt uppgifter från den lokala polisen var stämningen upprörd när patrullerna kom till platsen. En person hade setts med ett tillhygge och flera personer försökte lämna området.

Flera polispatruller deltog i insatsen, tillsammans med en hundenhet.

Vasst föremål hittades

I samband med polisinsatsen kontrollerades flera personer. Ett vasst föremål påträffades på marken.

En man i 30-årsåldern greps på platsen och misstänks för grovt brott mot knivlagen, skadegörelse och narkotikabrott.

Enligt polisens uppgifter ska även en fönsterruta ha krossats i samband med bråket.