Hot mot förskolepersonal efter orosanmälan – Förälder döms

En förälder i STO-området döms för två fall av hot mot tjänsteman efter att ha hotat personal på en förskola. Bakgrunden var en orosanmälan till socialtjänsten gällande förälderns barn. Händelsen ledde till att förskolan tvingades förstärka säkerheten med väktare och personlarm.

Händelsen inträffade under hösten 2025, sedan personal på en förskola i STO-området uppmärksammat uppgifter som väckt oro för ett barns situation.

En pedagog tog upp sin oro med rektorn och tillsammans beslutade de att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

När en av barnets föräldrar fick kännedom om anmälan väckte det starka känslor.

Hotade den som gjort anmälan

Föräldern kontaktade förskolan per telefon och krävde att få veta vem som låg bakom orosanmälan.

Under samtalet uttalades ett hot om att vrida nacken av den eller dem som hade gjort anmälan.

Den anställda som tog emot samtalet reagerade och förklarade att sådana uttalanden inte var acceptabla. Hon informerade därefter berörd personal och rektorn.

Enligt domen publicerades även ett inlägg på sociala medier med liknande innehåll.

Väktare och personlarm sattes in

Hotet skapade oro bland personalen. Även andra vårdnadshavare uttryckte oro för att lämna sina barn på förskolan.

Förskolan kontaktade säkerhetsansvariga och införde särskilda trygghetsåtgärder.

En väktare placerades på förskolan i samband med lämning och hämtning, och rutinerna ändrades så att väktaren ansvarade för att öppna dörren.

De två personer som stod bakom orosanmälan utrustades dessutom med personlarm.

Enligt vittnesuppgifterna påverkade händelsen personalens trygghet både på arbetet och privat.

Föräldern förnekade brott

Under rättegången förklarade föräldern att reaktionen bottnade i rädsla, ilska och oro över att förlora sina barn.

Föräldern uppgav att det kändes provocerande att förskolan hade kontaktat socialtjänsten utan att först prata med familjen.

Den tilltalade medgav att hotfulla ord kan ha uttalats, men förnekade att avsikten varit att hota någon eller att faktiskt genomföra hotet.

Tingsrätten: Skyldighet att anmäla oro

Uddevalla tingsrätt framhåller i domen att förskolepersonal har en lagstadgad skyldighet att göra en orosanmälan när det finns misstankar om att ett barn far illa.

Det är därefter socialtjänstens uppgift att utreda och bedöma barnets situation.

Domstolen konstaterar att de två personer som upprättade anmälan omfattas av bestämmelserna om hot mot tjänsteman.

Tingsrätten bedömer att hotet var allvarligt och att föräldern måste ha förstått att uttalandet skulle föras vidare till de berörda.

Att hotet uttalades i upprördhet förändrar inte den bedömningen.

Döms för två fall av hot mot tjänsteman

Föräldern döms för två fall av hot mot tjänsteman eftersom hotet riktades mot två personer.

Tingsrätten konstaterar att brottens samlade straffvärde motsvarar ett kortare fängelsestraff. Eftersom den tilltalade inte tidigare dömts för brott och domstolen inte anser att det finns särskilda skäl för fängelse bestäms påföljden till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Böterna uppgår till sammanlagt 9 600 kronor. Därutöver ska 1 000 kronor betalas till brottsofferfonden.