Julbord möter livemusik – Ny jultradition på Tjörnbro Arena

Tjörnbro Arena satsar på en ny jultradition med Nyfiken Jul – den Andra Julen. Här kombineras klassiskt julbord, glöggmingel och julgodis med livemusik, dans och feststämning. Bakom musiken står Nyfiken Gul med Dennis Furlan i spetsen.

Text: Mikael Berglund Dela

Tanken är att skapa en helkväll för både företag och privatpersoner, där traditionellt julfirande får en ny inramning.

Kvällen inleds med glöggmingel vid brasan i Tipitälten, där Singstars Barnkör framför stämningsfulla julsånger.

Därefter väntar ett generöst julbord med klassiska favoriter och hemlagade specialiteter.

Köttbullar med ett eget recept

En av specialiteterna på julbordet är chefskocken James hemlagade köttbullar, där familjens mattraditioner möter svenska julsmaker. – Receptet är en blandning av det jag fått med mig från mina förfäder och den svenska traditionen. Vi har låtit smakerna mötas och skapa något eget. Och tomten har faktiskt provsmakat och gett tummen upp, berättar James.

Från julmusik till rockfest

När julmaten är avnjuten tar bandet Nyfiken Gul över underhållningen.

Med Dennis Furlan i spetsen spelar bandet två set under var och en av de tre fredagskvällarna. Bandet har tidigare lockat stor publik med sina spelningar på måndagsklubben i Mollösund.

– Vi vill att kvällen ska få växa naturligt. Det börjar lite stillsamt medan gästerna njuter av sillen och julmaten. Sedan bygger vi upp stämningen, och efter det stora gottebordet brakar det loss ordentligt med de senaste hitsen och massor av rock. Vi vill att folk ska känna att de både har varit på ett riktigt julbord och på en riktigt bra fest, säger Dennis Furlan.

500 gäster per kväll

Tjörnbro Arena räknar med att kunna välkomna upp till 500 gäster per kväll. För att ge plats åt både mingel och fest planeras dubbla barer och dubbla dansgolv.

Med Nyfiken Jul hoppas arrangören skapa en återkommande tradition där julmat, gemenskap och underhållning möts i en helkväll på Tjörn.