Bil på sidan i diket – Person omhändertogs

En singelolycka inträffade på länsväg 752 vid Lerskall på Orust under fredagskvällen. En person omhändertogs av polisen för tillnyktring.

Larmet kom klockan 18.49.

En personbil hade hamnat på sidan i diket. Enligt de första uppgifterna fanns ingen person i närheten av fordonet när olyckan uppmärksammades.

Även polisen larmades till platsen. Ingen ambulans hade larmats vid tidpunkten för de första uppgifterna.

– En person är omhändertagen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Om det är föraren till bilen är inte känt i nuläget, uppger Adam Samara, polisens presstalesperson.