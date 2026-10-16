Bil på sidan i diket – Person omhändertogs

En singelolycka inträffade på länsväg 752 vid Lerskall på Orust under fredagskvällen. En person omhändertogs av polisen för tillnyktring.
Larmet kom klockan 18.49.
En personbil hade hamnat på sidan i diket. Enligt de första uppgifterna fanns ingen person i närheten av fordonet när olyckan uppmärksammades.
Även polisen larmades till platsen. Ingen ambulans hade larmats vid tidpunkten för de första uppgifterna.
– En person är omhändertagen enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Om det är föraren till bilen är inte känt i nuläget, uppger Adam Samara, polisens presstalesperson.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
Tipsa NYHETERsto
Har du sett eller hört något som vi bör känna till? Skicka ditt tips till redaktionen.
https://nyhetersto.se/2026/10/16/just-nu-personbil-pa-sidan-i-diket-raddningstjanst-larmade/