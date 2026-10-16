Körde i 166 km/h på E6 – Polis följde efter i privatbil

En bilförare i 30-årsåldern döms till 4 000 kronor i böter efter en fortkörning på E6 vid Stenungsund. En polisman som var på väg till arbetet i sin privata bil upptäckte den höga hastigheten och följde efter föraren till ett företag på ett industriområde i Stenungsund.

Händelsen inträffade i augusti när polismannen körde norrut på E6. Han höll omkring 110 km/h och skulle köra om en annan bil när han upptäckte en personbil som närmade sig bakifrån i mycket hög hastighet.

Enligt polismannen tvingades han avbryta omkörningen och väja tillbaka till höger körfält för att undvika en kollision.

Han bestämde sig därefter för att följa efter bilen.

Polismannens hastighetsmätare visade 185 km/h

Under efterföljandet, i höjd med Spekeröd, visade polismannens hastighetsmätare 185 km/h. Trots den höga hastigheten minskade inte avståndet till bilen framför.

Polismannen uppgav att han följde efter på ett avstånd av omkring 50–100 meter under en längre sträcka, innan han sänkte hastigheten eftersom han bedömde situationen som alltför farlig.

Bilen svängde senare av E6 Stenungsundsmotet och fortsatte till ett företag i ett industriområde.

Polismannen följde efter och tog kontakt med föraren på arbetsplatsen. Han var vid tillfället inte i tjänst men skulle börja sitt arbetspass senare.

Föraren nekade till fortkörningen

Mannen förnekade att han kört för fort. Han hävdade bland annat att hans bil, en Toyota Yaris Cross av årsmodell 2026, hade en angiven topphastighet på omkring 170 km/h.

Han ifrågasatte också polismannens uppgifter om hur långt efterföljandet hade pågått och menade att hastighetsberäkningen inte kunde stämma.

Mannen uppgav dessutom att han till en början inte förstått att personen som följde efter honom var polis.

Tingsrätten gick på polisens uppgifter

Uddevalla tingsrätt bedömer polismannens uppgifter som trovärdiga.

Domstolen konstaterar att hastighetsmätaren i polismannens privata bil inte hade kontrollerats, vilket är en brist i utredningen.

Efter ett säkerhetsavdrag på tio procent från den uppmätta hastigheten anser tingsrätten ändå att det är bevisat att mannen körde i minst 166 km/h på en väg där högsta tillåtna hastighet var 110 km/h.

Mannen döms därför för hastighetsöverträdelse till 4 000 kronor i penningböter.