Oj! Vilken hösthelg! – Evenemangstips för STO

Musik, konst, loppis, lokal mat och bio står på programmet när STO-området bjuder in till ännu en hösthelg fylld av upplevelser. På Tjörn kan man även få ta del av kollektivtrafikens historia på Tjörn, med fokus på Tjörns Omnibuss.

Text: Mikael Berglund Dela

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.

STENUNGSUND

Enkel, vacker, öm – en hyllning till Monica Z

Stenungsund • Fredag 16 oktober

En musikalisk hyllning till Monica Zetterlund och hennes sångskatt. En kväll för dig som vill återuppleva den svenska jazzens välkända melodier och berättelser.

Läs mer om evenemanget >>

BIO I STENUNGSUND Fregatten Bio – helgens filmer Fredag 16 oktober

18.30 – Arkipelag Lördag 17 oktober

10.30 – Lilla spöket Laban busar vidare

12.15 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen

14.30 – Nelly Rapp – Porten till underjorden

16.30 – Arkipelag Söndag 18 oktober

13.30 – Fåret Shaun och monstret på bondgården

15.30 – Bortglömda ön

18.00 – Resan till Piemonte Mer information och biljetter:

Se bioprogrammet och boka biljetter >>

Utställningar

Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier

Stenungsund • Till 24 oktober

En konstutställning som utforskar kropp, rörelse och förberedelser inför det oväntade.

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Sven Drobnitza – Höstens utställning

Stenungsund • Till 14 november

Möt Sven Drobnitzas konstnärskap med abstrakt måleri, material och former som bjuder in till egna tolkningar. Utställningen ger utrymme för både detaljer och större sammanhang.

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TJÖRN

Speglingar – vernissage med Emil Josefsson och Maria Bennysdotter

Fågelkärrsvägen 4 H, Höviksnäs • Lördag 17 oktober kl. 11.00–15.00; söndag 18 oktober kl. 10.00–14.00

Emil Josefsson och Maria Bennysdotter möts i en utställning om likheter, olikheter och speglingar mellan det inre och det yttre. Besökare får tolka verken fritt. Utställningen är även öppen lördag 24 oktober kl. 11.00–15.00.

Loppis på Tjörns Havspensionat

Tjörn • Lördag 17–söndag 18 oktober

Fynda bland saker som får nytt liv under helgens loppis på Tjörns Havspensionat. Se arrangörens information för exakta öppettider.

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Musik – Näktergalen och drottningen

Tjörn • Lördag 17 oktober

En musikupplevelse med titeln Näktergalen och drottningen. Mer om medverkande, plats och tid finns hos arrangören.

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Så byggdes Tjörn – Tjörns Omnibuss: 100 år av kollektivtrafik

Tjörn • Söndag 18 oktober

En tillbakablick på kollektivtrafikens historia på Tjörn, med fokus på Tjörns Omnibuss och hundra år av resor och samhällsutveckling.

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Utställningar

Utställning – Billströmska folkhögskolan

Tjörn • Till 30 oktober

En utställning med anknytning till Billströmska folkhögskolan och dess historia.

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Utställning – Britta Marakatt-Labba

Tjörn • Till 11 april

Ta del av Britta Marakatt-Labbas konstnärskap och bildberättande.

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ORUST

Smaka på Bohuslän

Orust • Fredag 16–lördag 17 oktober

Smaker från Bohuslän står i centrum under två dagar på Orust. Ta del av arrangörens program för information om plats, tider och medverkande.

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Jubileumskonsert

Orust • Lördag 17 oktober

Fira med musik när det bjuds in till jubileumskonsert på Orust. Program och praktiska uppgifter finns hos arrangören.

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Utställningar

Lena Nilebäck

Orust • Till 21 oktober

En pågående konstutställning med verk av Lena Nilebäck.

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Julmarknader 2026 Upptäck årets julmarknader i Stenungsund, Tjörn och Orust – samlade på ett ställe. Se alla julmarknader >> Arrangerar du en julmarknad? Kontrollera att uppgifterna stämmer eller tipsa oss om en marknad som saknas.

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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.