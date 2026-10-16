Oj! Vilken hösthelg! – Evenemangstips för STO

Musik, konst, loppis, lokal mat och bio står på programmet när STO-området bjuder in till ännu en hösthelg fylld av upplevelser. På Tjörn kan man även få ta del av kollektivtrafikens historia på Tjörn, med fokus på Tjörns Omnibuss.
Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang för dig som är i området på besök eller boende som stannar på hemmaplan.
STENUNGSUND
Enkel, vacker, öm – en hyllning till Monica Z
Stenungsund • Fredag 16 oktober
En musikalisk hyllning till Monica Zetterlund och hennes sångskatt. En kväll för dig som vill återuppleva den svenska jazzens välkända melodier och berättelser.
Läs mer om evenemanget >>
BIO I STENUNGSUND
Fregatten Bio – helgens filmer
Fredag 16 oktober
18.30 – Arkipelag
Lördag 17 oktober
10.30 – Lilla spöket Laban busar vidare
12.15 – Paw Patrol: Dinosaurie-filmen
14.30 – Nelly Rapp – Porten till underjorden
16.30 – Arkipelag
Söndag 18 oktober
13.30 – Fåret Shaun och monstret på bondgården
15.30 – Bortglömda ön
18.00 – Resan till Piemonte
Mer information och biljetter:
Se bioprogrammet och boka biljetter >>
Utställningar
Liv Vesterskov – Förberedelsekoreografier
Stenungsund • Till 24 oktober
En konstutställning som utforskar kropp, rörelse och förberedelser inför det oväntade.
Läs mer om evenemanget >>
Sven Drobnitza – Höstens utställning
Stenungsund • Till 14 november
Möt Sven Drobnitzas konstnärskap med abstrakt måleri, material och former som bjuder in till egna tolkningar. Utställningen ger utrymme för både detaljer och större sammanhang.
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TJÖRN
Speglingar – vernissage med Emil Josefsson och Maria Bennysdotter
Fågelkärrsvägen 4 H, Höviksnäs • Lördag 17 oktober kl. 11.00–15.00; söndag 18 oktober kl. 10.00–14.00
Emil Josefsson och Maria Bennysdotter möts i en utställning om likheter, olikheter och speglingar mellan det inre och det yttre. Besökare får tolka verken fritt. Utställningen är även öppen lördag 24 oktober kl. 11.00–15.00.
Loppis på Tjörns Havspensionat
Tjörn • Lördag 17–söndag 18 oktober
Fynda bland saker som får nytt liv under helgens loppis på Tjörns Havspensionat. Se arrangörens information för exakta öppettider.
Läs mer om evenemanget >>
Musik – Näktergalen och drottningen
Tjörn • Lördag 17 oktober
En musikupplevelse med titeln Näktergalen och drottningen. Mer om medverkande, plats och tid finns hos arrangören.
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Så byggdes Tjörn – Tjörns Omnibuss: 100 år av kollektivtrafik
Tjörn • Söndag 18 oktober
En tillbakablick på kollektivtrafikens historia på Tjörn, med fokus på Tjörns Omnibuss och hundra år av resor och samhällsutveckling.
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Utställningar
Utställning – Billströmska folkhögskolan
Tjörn • Till 30 oktober
En utställning med anknytning till Billströmska folkhögskolan och dess historia.
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Utställning – Britta Marakatt-Labba
Tjörn • Till 11 april
Ta del av Britta Marakatt-Labbas konstnärskap och bildberättande.
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ORUST
Smaka på Bohuslän
Orust • Fredag 16–lördag 17 oktober
Smaker från Bohuslän står i centrum under två dagar på Orust. Ta del av arrangörens program för information om plats, tider och medverkande.
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Jubileumskonsert
Orust • Lördag 17 oktober
Fira med musik när det bjuds in till jubileumskonsert på Orust. Program och praktiska uppgifter finns hos arrangören.
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Utställningar
Lena Nilebäck
Orust • Till 21 oktober
En pågående konstutställning med verk av Lena Nilebäck.
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Julmarknader 2026
Upptäck årets julmarknader i Stenungsund, Tjörn och Orust – samlade på ett ställe. Se alla julmarknader >>
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Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.
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https://nyhetersto.se/2026/10/16/oj-vilken-hosthelg-evenemangstips-for-sto-4/