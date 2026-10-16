Polisen varnar för falska poliser – Bedragare hämtar värdesaker i hemmet

Polisen varnar för bedrägerisamtal i myndighetens namn. Foto: NYHETERsto/collage

Polisen varnar för en ökning av bedrägerier och bedrägeriförsök i Västsverige där gärningspersoner utger sig för att vara poliser. Bedrägerierna börjar ofta med ett sms om ett påstått arbete i bostaden och slutar med att bedragare försöker hämta smycken och andra värdesaker.

Text: Mikael Berglund Dela

Enligt polisen pågår bedrägerierna i hela regionen. I Lysekil har en person blivit av med smycken och kontanter till ett högt värde.

Börjar med ett sms om bostaden

Bedrägeriförsöken inleds ofta med ett sms som ser ut att komma från exempelvis ett byggföretag eller larmföretag.

I meddelandet kan det stå att en dörr eller ett larm behöver bytas. Mottagaren kan också få besked om att det inte är nödvändigt att vara hemma eftersom företaget redan har nycklar till bostaden.

Syftet är att väcka oro och få mottagaren att ta kontakt med avsändaren.

När personen svarar på meddelandet eller ringer det angivna numret får man prata med någon som utger sig för att representera företaget.

Personen förklarar att något har blivit fel och att polisen behöver kopplas in.

Falsk polis erbjuder sig att skydda värdesaker

Nästa steg är att den utsatta blir kontaktad av någon som påstår sig vara polis.

Den falska polisen berättar att det finns en risk för brott och erbjuder hjälp med att förvara smycken, kontanter eller andra värdesaker tills faran är över.

Kort därefter kommer en person till bostaden för att hämta föremålen.

Men personen är ingen polis – utan en bedragare.

Polisens uppmaning: Lämna aldrig över värdesaker

Polisen uppmanar allmänheten att vara särskilt uppmärksam på oväntade meddelanden och samtal som handlar om bostaden, säkerhet eller värdesaker.

Den som blir kontaktad bör avbryta samtalet och själv kontrollera uppgifterna genom företagets eller polisens officiella kontaktvägar.

Använd inte telefonnummer som anges i misstänkta sms.

Om någon utger sig för att vara polis och vill hämta smycken, pengar eller andra värdeföremål ska ingenting lämnas över.

Polisen uppmanar också allmänheten att sprida informationen, inte minst till äldre anhöriga och andra personer som kan riskera att utsättas.

Den som drabbas av ett bedrägeri eller bedrägeriförsök bör göra en polisanmälan.