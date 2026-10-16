Röda Hjärtan får Stenungsunds kulturstipendium 2026

Kulturföreningen Röda Hjärtan tilldelas Stenungsunds kommuns kulturstipendium 2026. Föreningen uppmärksammas för sitt långsiktiga arbete med att göra kultur och scenkonst tillgänglig för fler och skapa gemenskap genom kreativt skapande.

Text: Mikael Berglund Dela

Röda Hjärtan bildades 2009 med visionen att fler människor skulle få möjlighet att uttrycka sig genom kultur och scenkonst. År 2013 blev visionen verklighet.

Sedan dess har föreningen utvecklats till en mötesplats där människor med olika bakgrunder och erfarenheter kan mötas och skapa tillsammans.

– Stipendiet betyder mycket för oss. Det är ett erkännande av det långsiktiga arbete som Röda Hjärtan har gjort tillsammans med Kulturcentrum Väst, våra deltagare och våra samarbetspartner. Det ger oss ny kraft att fortsätta utveckla verksamheten och vår vision, säger Marie Lindblad, konstnärlig ledare för Röda Hjärtan till kommunens hemsida.

Vill göra kulturen tillgänglig för alla

En viktig del av föreningens arbete är att ge personer med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möjlighet att själva vara aktiva inom kulturlivet.

– Vi vill visa att personer med intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte bara deltar i kulturlivet – de är också kulturutövare, förebilder och samhällsbyggare. Vi tar emot stipendiet med stor glädje och stolthet, säger Marie Lindblad.

Pris för gemenskap och engagemang

I sin motivering lyfter kommunens välfärdsutskott fram hur Röda Hjärtan skapat en öppen mötesplats som sträcker sig från daglig verksamhet till regionala kulturevenemang.

Föreningen uppmärksammas särskilt för sitt arbete med att ge människor med olika bakgrunder och funktionsnedsättningar möjlighet att inte bara uppleva kultur, utan också själva stå på scen och medverka i skapandet.

Enligt utskottet har Röda Hjärtan visat hur kultur kan bidra till gemenskap, egenmakt och social hållbarhet.

Får 20 000 kronor

Stenungsunds kommuns kulturstipendium uppgår till 20 000 kronor och delas ut årligen till en person eller förening som gjort värdefulla insatser för kommunens kulturliv.

Allmänheten har under året haft möjlighet att nominera kandidater. Därefter har politikerna i välfärdsutskottet beslutat att årets stipendium ska gå till Röda Hjärtan.