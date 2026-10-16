Tre tonårsflickor till sjukhus efter krasch – Bil med koppling till Stenungsund

Tre tonårsflickor till sjukhus efter krasch. Foto: Arkivbild/NYHETERsto

Tre tonårsflickor fördes till sjukhus efter en allvarlig singelolycka på länsväg 616 vid Granneby, nära Rörtången i Kungälvs kommun, under natten mot fredag. Bilen, som misstänks vara stulen – körde av vägen och in i en bergvägg. Enligt uppgifter till NYHETERsto kommer bilen från Stenungsund.

Det var strax före klockan 01 som SOS Alarm fick larm om olyckan. Räddningstjänst, ambulans och polis skickades till platsen.

Personbilen hade lämnat vägbanan och kolliderat med en bergvägg på sträckan mellan Vävra och Ödsmål.

Tre flickor i tonåren befann sig i bilen och samtliga fördes med ambulans till sjukhus.

Enligt polisen var de vakna och talbara efter olyckan. Skadorna bedömdes inte vara livshotande.

Bilen misstänks vara stulen

Polisen misstänker att bilen var stulen vid olyckstillfället.

Flera brottsanmälningar har upprättats, bland annat om vårdslöshet i trafik, tillgrepp av fortskaffningsmedel, vållande till kroppsskada och olovlig körning.

Det är ännu inte klarlagt vem som körde bilen vid olyckstillfället.

Uppgifter om koppling till Stenungsund

Enligt uppgifter till NYHETERsto tagit del av kommer den aktuella bilen från Stenungsundsområdet.