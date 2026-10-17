JUST NU – Övertänd bil i Surnås på Orust – Spridningsrisk

Räddningstjänsten har larmats till en fordonsbrand i Surnås, Stala på Orust under natten mot lördag.
Larmet kom klockan 03:37.
Enligt de första uppgifterna ska en personbil vara övertänd på en garageuppfart med initial spridningsrisk till ett annat fordon.
Orssk till branden är oklart.
Det finns ännu inga uppgifter om personskador och ingen ambulans är larmad.
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https://nyhetersto.se/2026/10/17/just-nu-overtand-bil-i-surnas-pa-orust/