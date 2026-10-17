JUST NU – Stor sjöräddningsinsats efter saknad hummerfiskare

En större sjöräddningsinsats har inletts väster om Stora Härmanö efter att en fiskebåt observerats slå mot klipporna. Flera sjöräddningsenheter, polis, Kustbevakningen och räddningshelikopter har larmats till området. Det finns farhågor om att en person kan ha fallit överbord.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet om händelsen kom strax efter klockan 12 och gäller en vit fiskebåt, omkring sex meter lång, som observerats från land när den slog mot klipporna.

Sjöräddningssällskapet från Skärhamn, Käringön larmades inledningsvis till platsen, liksom en polisbåt som befann sig i närheten.

– Vi vet inte så mycket ännu, inte heller om det är någon ombord. Men vi tycker att båten ligger illa till och att det behöver kontrolleras, uppger JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen till NYHETERsto strax efter larmet.

Större sökinsats inleds

Klockan 12.15 var de första räddningsenheterna framme vid platsen.

Kustbevakningen larmades också med dykresurser och en räddningshelikopter skickades mot området.

En större sökinsats inleds då det finns misstankar om att båten kan tillhöra en hummerfiskare som fallit överbord.

Ombord på båten hittade man en mobiltelefon där man har fått kontakt med anhöriga som saknar en äldre man som är ute och fiskar hummer.

-Det finns en tina vid fiskebåten och det finns misstanke om att personen har fastnat i sina redskap och fallit över bord. Mannen som saknas är i 80-årsåldern och brukar ha flytväst på sig när han är ute och fiskar.

Fler enheter, bland annat dykare och förstärkning från Sjöräddningssällskapet Smögen är larmade till platsen för att delta i sökinsatsen.

Samtidigt tar man teknisk utrustning till hjälp för att kunna begränsa sökområdet. Med ett plotterspår, en digital linje eller ”brödsmuleväg” som ritas ut på en GPS för att visa exakt var en båt har färdats.

Klockan 13:45 pågick fortfarande sök i området.

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