Trafikolycka i Stora Höga

Räddningstjänsten larmades på lördagen om en trafikolycka med flera fordon på länsväg 574 genom Stora Höga.
Larmet om händelsen kom strax före klockan 14 och olyckan har skett vid utfarten till Hemköp.
-Det är en bil som ska köra ut från Hemköps parkering och får en annan bil i sidan, uppger räddningstjänstens styrkeledare på plats
Inga personskador och ingen ambulans larmades.
Klockan 14:10 lämnade räddningstjänsten och lämnade över till polis på plats.
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https://nyhetersto.se/2026/10/17/just-nu-trafikolycka-i-sodra-stenungsund/