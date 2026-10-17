Kontroll av misstänkt drivmedelsutsläpp vid marina

Räddningstjänsten larmades till Almösunds marina på Tjörn under lördagsförmiddagen efter uppgifter om drivmedel i vattnet.
Larmet kom klockan 10.12 och räddningstjänsten åkte till platsen för kontroll och bedömning av eventuella åtgärder.
På plats kunde räddningstjänsten konstatera att det inte rörde sig om något pågående utsläpp. Mängden drivmedel i vattnet bedömdes vara liten och förväntades avdunsta.
Några ytterligare åtgärder bedömdes inte vara nödvändiga.
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https://nyhetersto.se/2026/10/17/misstankt-drivmedelsutslapp-vid-almosunds-marina/