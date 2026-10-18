Samuel Johansson från Ödsmål tog sitt andra VM-guld – Tillbaka på toppen efter operation

Världsmästaren Samuel Johansson högst upp på prispallen, flankerad av ungraren György Kasza och fransmannen François Medori. Bild: Sofie Borgström

Efter att ha tvingats avbryta förra säsongen är Samuel Johansson från Ödsmål, Stenungsund tillbaka på världstoppen. Under söndagen säkrade 24-åringen sitt andra VM-guld i vattenskoter, efter en dramatisk avslutning i italienska Olbia där världsmästartiteln avgjordes först i det sista heatet.

Det var på Sardinien som årets världsmästerskap i AquaBike fick sin upplösning. Efter den första deltävlingen i Shanghai, Kina, återstod finalen i Olbia, där förarna gjorde upp om de avgörande poängen.

Samuel Johansson, som tävlar för Orust Jetskiklubb, ställde upp i Runabout GP1 – sportens största och mest kraftfulla tävlingsklass.

Guldstriden avgjordes i sista heatet

Inför avgörandet var poängstriden jämn mellan Johansson och hans främsta konkurrenter, fransmannen François Medori och ungraren György Kasza.

På den intensiva banan intill kajkanten i Olbias hamn väntade en tuff uppgörelse med flera rutinerade förare på startlinjen.

Först efter det sista heatet stod det klart att Johansson hade samlat tillräckligt med poäng för att säkra världsmästartiteln.

Segern blev också ett kvitto på det hårda arbete som lagts ner av både föraren, teamet och mekanikerna under tävlingarna på Sardinien.

Samuel Johansson från Ödsmål firar sitt andra VM-guld i vattenskoter på prispallen i Olbia på Sardinien. Bild: Sofie Borgström Samuel Johansson, längst till höger, visar stolt upp sin VM-medalj och västen som bekräftar världsmästartiteln 2026 i Runabout GP1. ‹ 1 av 2 ›

Extra betydelsefullt efter fjolårets avbrott

För Samuel Johansson var guldet mer än ännu en internationell framgång.

Hans första VM-titel kom 2024, då världsmästerskapet avslutades i Indonesien. Men under 2025 tvingades han avbryta säsongen på grund av en operation.

Årets återkomst till den absoluta världstoppen gör därför det andra VM-guldet särskilt betydelsefullt för 24-åringen.

På två år har föraren från Ödsmål därmed säkrat två världsmästartitlar i Runabout GP1.

Även Skärhamnsförare i VM

Orust Jetskiklubb hade ytterligare en förare med i mästerskapet.

Linus Lindberg från Skärhamn slutade på 12 plats i Runabout GP1 och blev därmed näst bäste svensk i klassen.

Med Johanssons nya VM-guld och Lindbergs deltagande hade klubben två lokala förare representerade i den internationella toppklassen.