Sökandet efter försvunnen hummerfiskare fortsätter

Sökandet efter den hummerfiskare i 80-årsåldern som försvann väster om Stora Härmanö under lördagen fortsätter under söndagen. Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet var i området under förmiddagen och söker efter mannen, både till sjöss och längs den klippiga kusten.

Text: Mikael Berglund Dela

Det var vid lunchtid på lördagen som mannens fiskebåt upptäcktes när den låg och slog mot klipporna. Ombord hittades en mobiltelefon som ledde till kontakt med anhöriga. Mannen, som är hemmahörande i området, hade gett sig ut för att fiska hummer.

En omfattande sjöräddningsinsats inleddes med båtar, dykare, räddningshelikopter och polis. Trots sökningarna kunde mannen inte hittas.

Stora Härmanö under söndagsförmiddagen.

Sökandet fortsätter trots avslutad räddningsinsats

Vid 17-tiden på lördagen beslutade Sjö- och flygräddningscentralen, JRCC, att avsluta den akuta sjöräddningsinsatsen och överlämna ärendet till polisen.

Det innebär däremot inte att sökandet efter mannen har upphört.

Under söndagen fortsätter arbetet i området. Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet deltar i sökandet, och frivilliga sjöräddare söker även till fots i den svårtillgängliga klippterrängen längs kusten.

Polisen ansvarar nu för ärendet som ett försvinnande.

Mannen är fortfarande saknad och arbetet med att hitta honom fortsätter.

Området där fiskebåten anträffades.