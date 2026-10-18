VILT: Stenungsundstjejer voltade tre varv med bilen – ”Vi trodde att vi skulle dö”

Klara och Liss från Stenungsund var passagerare i bilen som voltade i Hjärtum. Foto: Privat.

Två tjejer från Stenungsund var med om en dramatisk trafikolycka utanför Hjärtum under fredagskvällen. Ett rådjur överraskade föraren som tappade kontrollen på bilen, voltade tre gånger och landade på taket. Trots den våldsamma kraschen klarade sig samtliga tre personer i bilen med lindriga skador.

Text: Mikael Berglund Dela

Olyckan inträffade vid 19.45-tiden på länsväg 2039 mellan Hasteröd och Hjärtum i Lilla Edets kommun.

I bilen färdades en 18-årig förare tillsammans med Klara, snart 17 år, och Liss, 16 år, båda från Stenungsund.

Enligt polisen försökte föraren väja för ett rådjur, men förlorade kontrollen över bilen och körde av vägen.

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till olycksplatsen. Polisen har efter händelsen meddelat att det inte finns någon misstanke om brott i samband med olyckan.

Nu väljer tjejerna att berätta om händelsen för att uppmärksamma andra på hur snabbt en olycka kan inträffa. Oavsett om man är ny bakom ratten eller har många års körvana kan vilt plötsligt dyka upp på vägen när man minst anar det. På bara några sekunder kan en vanlig bilresa förvandlas till en livsfarlig situation.

”Vi trodde att vi skulle dö”

Klara och Liss berättar för NYHETERsto om de dramatiska sekunderna när bilen plötsligt fick sladd.

Föraren hade upptäckt ett rådjur på vägen och försökte väja, men förlorade kontrollen över bilen.

– Vi började snurra några varv och sedan gled vi på sidan av bilen innan den voltade tre gånger och landade på taket.

Under de våldsamma sekunderna hann tjejerna tänka det värsta.

– Vi tänkte att vi skulle åka in i ett träd och dö. Det var de enda tankarna som kom, för allt gick så fruktansvärt snabbt.

När bilen till slut stannade låg samtliga tre upp och ner, fastspända i sina säkerhetsbälten.

Bilen voltade tre varv efter att föraren väjt för ett rådjur. Foto: Privat. Polisens skrev om händelsen på sin hemsida på fredagskvällen. ‹ 1 av 2 ›

Föraren hjälpte alla ut ur bilen

Trots den dramatiska situationen lyckades föraren snabbt agera och hjälpa sina passagerare.

– Vi var alla i chock och visste inte riktigt vad som hade hänt. Adrenalinet var väldigt högt.

Tjejerna berättar att föraren hjälpte dem att lossa säkerhetsbältena och ta sig ut ur den voltade bilen.

– Det var tack vare föraren som vi kom ut. Han agerade snabbt och hjälpte oss att knäppa loss bältena och ta oss ut säkert, eftersom vi hängde upp och ner.

Klara och Liss voltade tre varv med bilen efter att föraren väjt för ett rådjur. Foto: Privat

Alla tre uppsökte sjukhus

Räddningstjänst och ambulans kom till olycksplatsen och undersökte de tre personerna.

Enligt tjejerna konstaterade räddningspersonalen att de hade klarat sig förhållandevis bra med tanke på olyckans omfattning och hur bilen såg ut.

Efter undersökningen på platsen tog sig samtliga tre till sjukhus på egen hand, bland annat på grund av nacksmärtor.

Ingen av dem ska ha fått några allvarligare skador, men samtliga har fortfarande ont i nacken och har fått blåmärken efter olyckan.

– Vi är såklart fortfarande i stor chock, men vi är otroligt tacksamma och försöker förstå hur vi kunde klara oss så bra med tanke på omständigheterna.

”Det var som att vi hade änglavakt”

Tjejerna berättar att ingen av bilens krockkuddar löste ut och att bilen hade kunnat hamna betydligt värre.

På platsen där bilen slutligen blev liggande fanns inga träd som den kolliderade med.

– Det var som att vi hade änglavakt.

Polisen har varit på olycksplatsen men misstänker inget brott i samband med händelsen.

Viltolyckor – en särskild risk under hösten

Olyckan är också en påminnelse om riskerna med vilt på vägarna under hösten.

Rådjur och annat vilt är ofta i rörelse under gryning och skymning. Under jaktsäsongen kan djur dessutom skrämmas upp och röra sig över vägar även på andra tider.

För bilister är det viktigt att anpassa hastigheten efter sikt och vägförhållanden, vara särskilt uppmärksam vid skogspartier och försöka bromsa kontrollerat om ett djur plötsligt dyker upp.

Kraftiga undanmanövrar kan innebära att föraren förlorar kontrollen över bilen, med allvarliga följder.