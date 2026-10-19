Älg innanför viltstängslet på E6 – Polis och jägare ryckte ut

Stenungsund
Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En älg var på fel sida av viltstängslet vid E6 i höjd med Stenungsundsmotet under söndagseftermiddagen. Flera trafikanter kontaktade polisen då älgen var farligt nära motorvägen. Tillsammans med eftersöksjägare lyckades man lösa situationen.

Text: Mikael Berglund
Publicerad: 19 oktober 2026 12:19

Larmet kom vid 14.50-tiden på söndagen.

En polispatrull skickades till platsen tillsammans med en eftersöksjägare för att hantera situationen. Tillsammans lyckades de få älgen tillbaka till rätt sida av viltstängslet.

Ingen trafikolycka inträffade och inga personer kom till skada.

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