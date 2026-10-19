Allvarlig olycka länsväg 160 – Ambulanshelikopter på plats

En frontalkollision mellan två personbilar inträffade på länsväg 160 mellan Myggenäs och Sundsby under måndagseftermiddagen. Minst en person uppges vara skadad och vägen är avstängd under räddningsarbetet.
Larmet kom klockan 16.56. Olyckan inträffade i höjd med AD Bilverkstad.
Räddningstjänst från både Stenungsund och Tjörn larmades till platsen tillsammans med ambulans.
Ambulanshelikopter landade vid olycksplatsen
Minst en person uppges ha skadats i samband med kollisionen. Tre ambulanser finns på plats och vid 17.15-tiden landade även en ambulanshelikopter i anslutning till olycksplatsen.
Klockan 17:30 var en person avförd med ambulans till sjukhus.
Länsväg 160 är avstängd för trafik medan räddningsarbetet pågår. Det finns ännu ingen prognos för när vägen kan öppnas igen.
Fordon i beslag
Båda fordonen som var med i olyckan tas i beslag fö en teknisk undersökning och vid klockan 18 inväntade man bärgare från annan ort som har avtalet.
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https://nyhetersto.se/2026/10/19/just-nu-trafikolycka-pa-lansvag-160-4/