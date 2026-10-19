Allvarlig olycka länsväg 160 – Ambulanshelikopter på plats

Allvarlig olycka på länsväg 160 på Tjörn. Foto: Läsarbild/NYHETERsto

En frontalkollision mellan två personbilar inträffade på länsväg 160 mellan Myggenäs och Sundsby under måndagseftermiddagen. Minst en person uppges vara skadad och vägen är avstängd under räddningsarbetet.

Text: Mikael Berglund Dela

Larmet kom klockan 16.56. Olyckan inträffade i höjd med AD Bilverkstad.

Räddningstjänst från både Stenungsund och Tjörn larmades till platsen tillsammans med ambulans.

Ambulanshelikopter landade vid olycksplatsen

Minst en person uppges ha skadats i samband med kollisionen. Tre ambulanser finns på plats och vid 17.15-tiden landade även en ambulanshelikopter i anslutning till olycksplatsen.

Klockan 17:30 var en person avförd med ambulans till sjukhus.

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Länsväg 160 är avstängd för trafik medan räddningsarbetet pågår. Det finns ännu ingen prognos för när vägen kan öppnas igen.

Fordon i beslag

Båda fordonen som var med i olyckan tas i beslag fö en teknisk undersökning och vid klockan 18 inväntade man bärgare från annan ort som har avtalet.

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