Koppartjuvar i farten – Uppmaning till ökad uppmärksamhet

Uppgifter i sociala medier tyder på att koppartjuvar åter kan vara i farten i STO-området. Nu finns anledning att vara extra uppmärksam på misstänkt aktivitet kring fastigheter och föremål som innehåller koppar.

Text: Mikael Berglund Dela

Koppar är en eftertraktad metall på skrotmarknaden och kan därför vara intressant för tjuvar. Det handlar inte bara om kopparrör och byggmaterial, utan även äldre föremål som kopparkärl och andra saker som förvaras utomhus.

Uppgifter om misstänkta stölder på bland annat Tjörn har uppmärksammats i sociala medier, men det är i nuläget oklart om händelserna har polisanmälts.

Boende uppmanas att hålla uppsikt över sina tillhörigheter och vara uppmärksamma på misstänkt aktivitet i närområdet.