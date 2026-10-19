Passagerare slagen i ansiktet på nattbussen

En person utsattes för misshandel ombord på en buss från Stenungsund mot Göteborg under natten till söndagen. Personen ska ha blivit slagen i ansiktet.

Text: Mikael Berglund Dela

Vid 01.30-tiden kontaktades polisen av den drabbade passageraren. En polispatrull mötte upp bussen i Göteborg, men den misstänkte gärningspersonen hade då redan klivit av.

Den misshandlade personen var inte i behov av akutvård.

Polisen har upprättat en anmälan om misshandel. Bussen har övervakningskameror, något som kan hjälpa polisen i utredningen.