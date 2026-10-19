Passagerare slagen i ansiktet på nattbussen

En person utsattes för misshandel ombord på en buss från Stenungsund mot Göteborg under natten till söndagen. Personen ska ha blivit slagen i ansiktet.
Vid 01.30-tiden kontaktades polisen av den drabbade passageraren. En polispatrull mötte upp bussen i Göteborg, men den misstänkte gärningspersonen hade då redan klivit av.
Den misshandlade personen var inte i behov av akutvård.
Polisen har upprättat en anmälan om misshandel. Bussen har övervakningskameror, något som kan hjälpa polisen i utredningen.
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https://nyhetersto.se/2026/10/19/passagerare-slagen-i-ansiktet-pa-nattbussen/