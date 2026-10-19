Personbil kolliderade med älg

En personbil kolliderade med en älg på länsväg 169 vid Rösselvik på Tjörn under söndagskvällen.
Olyckan inträffade vid 19.21-tiden.
Ingen person kom till skada, men bilen fick skador vid kollisionen.
En eftersöksjägare kallades ut för att söka efter älgen. Det finns inga uppgifter om hur det gick för djuret.
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https://nyhetersto.se/2026/10/19/personbil-kolliderade-med-alg-2/