Personbil kolliderade med älg

Tjörn
Viltolycka. Foto: Arkivbild - NYHETERsto

En personbil kolliderade med en älg på länsväg 169 vid Rösselvik på Tjörn under söndagskvällen.

Text: Redaktionen - NYHETERsto
Publicerad: 19 oktober 2026 13:30

Olyckan inträffade vid 19.21-tiden.

Ingen person kom till skada, men bilen fick skador vid kollisionen.

En eftersöksjägare kallades ut för att söka efter älgen. Det finns inga uppgifter om hur det gick för djuret.

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